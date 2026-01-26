Lüleburgaz'da Gıda Denetimleri Sürekli Devam Ediyor - Son Dakika
Lüleburgaz'da Gıda Denetimleri Sürekli Devam Ediyor

26.01.2026 19:23
Tarım Müdürlüğü, gıda işletmelerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde toplu tüketim ve satış yerlerine yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.

Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi teknik ekipleri, toplu tüketim ve satış yerlerinde '5996 sayılı Kanun' çerçevesinde düzenli olarak gıda denetimlerini sürdürüyor. Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca, müdürlüklerine bağlı teknik ekiplerin gıda işletmelerinde tüketime sunulan ürünlerle ilgili resmi kontrollerini aralıksız devam ettirdiğini, mevzuat ile belirlenen kriterlere uymaması halinde idari yaptırımlar uygulandığını vurgulayarak, işletme sahiplerini uyardı. Karaca, Alo 174 Gıda hattı üzerinden vatandaşlardan gelen şikayetlere de kısa sürede müdahale edildiğini bildirdi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

