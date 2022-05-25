Lüleburgaz'da inşaat atıkları geri dönüştürülüyor - Son Dakika
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Lüleburgaz'da inşaat atıkları geri dönüştürülüyor

25.05.2022 14:53
Lüleburgaz'da inşaat atıkları geri dönüştürülüyor

Lüleburgaz ilçesinde inşaat yıkımında oluşan beton atıklar, geri dönüştürülüyor.

Lüleburgaz ilçesinde inşaat yıkımında oluşan beton atıklar, geri dönüştürülüyor.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, inşaat ve yıkıntı atıklarını geri kazanım tesisinde yaptığı açıklamada, doğa ve çevre tahribatına karşı geri dönüşüm çalışmalarına önem verdiklerini söyledi.

Geri dönüştürülebilen tüm malzemeleri tekrar değerlendirmeye çalıştıklarını ifade eden Gerenli, inşaat yıkımlarında oluşan beton atıkları da geri dönüşüme kazandırdıklarını belirtti.

Beton atıkların inşaat ve yıkıntı atıkları geri kazanım tesisinde parçalandığını anlatan Gerenli, "Buradan çıkan geri dönüşen atıkları yol yapımlarında ya da altyapıda dolgu malzemesi olarak kullanıyoruz. Bu kapsamda hem çevremizi tahrip etmemiş, hem de dolgu malzemesi maliyetini düşürmüş oluyoruz. Son 6 ayda 50 bin tondan fazla atık betonu geri dönüştürdük. Çevremizi korumak için bir adım daha attık." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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