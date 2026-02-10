Lüleburgaz'da Sanat ve Sporu Buluşturan Etkinlikler

Lüleburgaz ilçesinde "Sanatın Diliyle Değerlerimiz" ebru, hat ve tezhip sergisi açıldı.

İlçe Halk Eğitim Merkezince fuaye salonunda gerçekleştirilen sergi açılışına, Kaymakam Kemal Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kasım Konak ile kursiyerler katıldı.

Yıldız ve beraberindekiler, sergiyi gezerek kursiyerler tarafından hazırlanan eserler hakkında usta öğreticilerden bilgi aldı.

Sergi, hafta sonuna kadar ziyaretçilere açık olacak.

Sağlık personeli masa tenisi turnuvasında yarıştı

Lüleburgaz'da sağlık personeli arasında "Beyaz Önlükler Masa Tenisi Turnuvası" yapıldı.

Lüleburgaz Zirve Spor Kulübünce sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla kulüp salonunda gerçekleştirilen turnuvaya, doktor ve hemşire ile sağlık çalışanlarının da aralarında olduğu 14 kişi katıldı.

Turnuvada, kadınlarda Salihan İşler, erkeklerde ise Emrullah Demirel şampiyon oldu.

Turnuvanın ardından İşler ve Demirel'e kupa ve madalyaları takdim edildi.

Ramazan pidesi fiyatları belirlendi

Lüleburgaz ilçesinde ramazan pidesi fiyatı belirlendi.

Lüleburgaz Gıda Maddeleri Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı İlhan Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, pidenin arife gününden itibaren fırınlarda üretilmeye başlanacağını belirtti.

Karaca, 260 gram ramazan pidesinin 25 liradan satışa sunulacağını, 310 gram pidenin 30 lira, 460 gram pidenin ise 45 lira olduğunu söyledi.