Lüleburgaz'da Sanat ve Sporu Buluşturan Etkinlikler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Lüleburgaz'da Sanat ve Sporu Buluşturan Etkinlikler

10.02.2026 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lüleburgaz'da ebru, hat ve tezhip sergisi açıldı; sağlık personeli masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Lüleburgaz ilçesinde "Sanatın Diliyle Değerlerimiz" ebru, hat ve tezhip sergisi açıldı.

İlçe Halk Eğitim Merkezince fuaye salonunda gerçekleştirilen sergi açılışına, Kaymakam Kemal Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kasım Konak ile kursiyerler katıldı.

Yıldız ve beraberindekiler, sergiyi gezerek kursiyerler tarafından hazırlanan eserler hakkında usta öğreticilerden bilgi aldı.

Sergi, hafta sonuna kadar ziyaretçilere açık olacak.

Sağlık personeli masa tenisi turnuvasında yarıştı

Lüleburgaz'da sağlık personeli arasında "Beyaz Önlükler Masa Tenisi Turnuvası" yapıldı.

Lüleburgaz Zirve Spor Kulübünce sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla kulüp salonunda gerçekleştirilen turnuvaya, doktor ve hemşire ile sağlık çalışanlarının da aralarında olduğu 14 kişi katıldı.

Turnuvada, kadınlarda Salihan İşler, erkeklerde ise Emrullah Demirel şampiyon oldu.

Turnuvanın ardından İşler ve Demirel'e kupa ve madalyaları takdim edildi.

Ramazan pidesi fiyatları belirlendi

Lüleburgaz ilçesinde ramazan pidesi fiyatı belirlendi.

Lüleburgaz Gıda Maddeleri Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı İlhan Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, pidenin arife gününden itibaren fırınlarda üretilmeye başlanacağını belirtti.

Karaca, 260 gram ramazan pidesinin 25 liradan satışa sunulacağını, 310 gram pidenin 30 lira, 460 gram pidenin ise 45 lira olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Lüleburgaz, Ekonomi, Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lüleburgaz'da Sanat ve Sporu Buluşturan Etkinlikler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaelispor, Kayseri’de Agyei’nin golleriyle 3 puana uzandı Kocaelispor, Kayseri'de Agyei'nin golleriyle 3 puana uzandı
Livakovic’ten dikkat çeken transfer itirafı: Meğerse kasım ayında anlaşmışlar Livakovic'ten dikkat çeken transfer itirafı: Meğerse kasım ayında anlaşmışlar
Tarlanın ortasından çıktı Tartıda tam 7 kilo geldi Tarlanın ortasından çıktı! Tartıda tam 7 kilo geldi
Bursa’da denizde bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi Bursa'da denizde bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi
Mesut Özarslan’ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı Mesut Özarslan'ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı
İlk buluşma sonrası 159 bin mesaj atan kadın tutuklandı İlk buluşma sonrası 159 bin mesaj atan kadın tutuklandı

15:48
“Veganım“ diyerek bir kova balığı denize döken kadın tanıdık çıktı
"Veganım" diyerek bir kova balığı denize döken kadın tanıdık çıktı
15:06
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...
14:42
Anlatırken yerinde duramadı Ertem Şener’dan bomba Amedspor çıkışı
Anlatırken yerinde duramadı! Ertem Şener'dan bomba Amedspor çıkışı
14:29
Dehşet evi Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
Dehşet evi! Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
14:17
Özgür Özel, Mesut Özarslan’la aralarında geçen yazışmaları okudu
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu
14:04
Bomba iddia Kamera önüne geçip söyledikleri Trump’ın uykularını kaçıracak
Bomba iddia! Kamera önüne geçip söyledikleri Trump'ın uykularını kaçıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 16:26:36. #.0.4#
SON DAKİKA: Lüleburgaz'da Sanat ve Sporu Buluşturan Etkinlikler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.