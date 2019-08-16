Son Dakika Haberleri: Lung'un yerine Hakan oynayacak
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Lung'un yerine Hakan oynayacak

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin ilk maçında kaleyi Hakan Arıkan koruyacak.

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İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin ilk maçında kaleyi Hakan Arıkan koruyacak.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da ligin ilk hafta maçında kalede Hakan Arıkan oynayacak. Geçtiğimiz sezon ligin son maçında kırmızı kart gören Silviu Lung, bu maçta forma giyemeyecek. Lung'un yokluğunda teknik heyet, kaleyi Hakan Arıkan'a emanet edecek.

Hakan Arıkan'ın yedeği ise bir diğer yeni transfer İsmail Çipe olacak. - KAYSERİ
İstikbal Mobilya, Hakan Arıkan, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:43 Kaynak: İHA
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