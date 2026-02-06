Lvbel C5 Karadeniz Ereğli\'de Hayranlarıyla Buluştu

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen konserde, Süleyman Burak Bodur, sahne adıyla Lvbel C5, hayranlarıyla buluştu. Konsere özellikle gençler yoğun ilgi gösterdi.

3M organizasyon firması tarafından organize edilen konserde sahne alan sanatçı; yaklaşık bir saat boyunca sevilen şarkılarını seslendirdi. Alanı dolduran gençler, şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek unutulmaz bir gece yaşadı.

Enerjik sahne performansıyla dikkat çeken sanatçı, konser boyunca izleyicilerle sık sık iletişim kurarken, etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Konser, sorunsuz bir şekilde sona erdi. - ZONGULDAK