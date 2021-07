Maç bitti, eleştirilerin sonu gelmedi! "Benim için zor geceydi" paylaşımı yapan Muslera'ya Galatasaray'dan destek geldi

Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında PSV Eindhoven'a 5-1 kaybeden Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera açıklama yaptı. "Zor bir gündü" dedi.

"BÜYÜK AİLEYE TEŞEKKÜR EDERİM"

Tecrübeli file bekçisi yaptığı paylaşımda, "Yaptığımız meslek bize bazen zor anlar yaşatıyor, kendinizi sürekli daha fazla geliştirmek istiyorsunuz. Dün benim için hiçbir şeyin yolunda gitmediği, çok zor bir gündü. Ancak her zaman yaptığım gibi, her gün daha ileri gitmeye ve her şeye hazırlıklı olmaya devam edeceğim. Bana şartlar ne olursa olsun destek veren taraftarımıza, hocam Fatih Terim'e, teknik heyete, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarımıza ve Galatasaray'ın büyük ailesine çok teşekkür ederim. Bu benim ve ailem için büyük anlam ifade ediyor." ifadelerini kullandı.

"YEPYENİ BİR GÜN"

Galatasaray'dan kaptan Muslera'nın fotoğrafı kullanılarak yapılan paylaşımda ise "Kaptan, futbol hatalar oyunudur. Bugün yepyeni bir gün. Önümüzde kazanılacak daha çok maçlar ve kupalar var. Sana, takım arkadaşlarına ve hocamıza güveniyoruz" sözleri yer aldı.