Macaristan'a son 3 günde girmek isteyen 1000'den fazla sığınmacı engellendi - Son Dakika

Macaristan'a son 3 günde girmeye çalışan 1020 sığınmacının, güvenlik güçlerince engellendiği bildirildi.

Ulusal Polis Merkezinden yapılan açıklamada, 23-29 Ağustos'ta 2 bin 33, 30 Ağustos-5 Eylül'de ise 2 bin 318 sığınmacının ülkeye girişinin engellendiği ifade edilerek, son 1 haftada 40 kişinin insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, son 3 günde ülkeye girmeye çalışan 1020 sığınmacının sınırlardan geri çevrildiği belirtildi.

Macaristan'ın sığınmacılara karşı aldığı önlemler

Macaristan, sığınmacıları durdurmak amacıyla Sırbistan ile Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek, yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.

Ayrıca ülke genelinde yakalanan sığınmacıların, tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.