Macaristan Başbakanı Magyar'a yumurtalı protesto! Şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Macaristan Başbakanı Magyar'a yumurtalı protesto! Şüpheli gözaltına alındı

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Macaristan Başbakanı Péter Magyar’ın Szolnok’ta yaptığı konuşma sırasında kalabalıktan bir kişi sahneye doğru yumurta fırlattı. Yumurta Magyar’a isabet etmezken, şüpheli sivil polisler tarafından gözaltına alındı. Magyar ise olayın ardından yumurtaların pahalı olduğunu söyleyerek espri yaptı ve konuşmasına devam etti. Şüphelinin gözaltı sonrası, yumurtanın Magyar’ın başına isabet etmemesine üzüldüğünü söylediği aktarıldı.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, ülke turu kapsamında Szolnok’ta yaptığı konuşma sırasında protestocu bir kişinin yumurtalı saldırısına hedef oldu. Atılan yumurta Magyar’a isabet etmezken, olayın ardından saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen kişi sivil polisler tarafından gözaltına alındı. Magyar ise yaşananlara esprili bir dille karşılık verdi.

Szolnok’ta düzenlenen programda konuşmasını sürdüren Magyar’a kalabalığın bulunduğu bölümden yumurta fırlatıldı. Yumurta hedefini bulmazken, güvenlik görevlileri olayın ardından şüpheliye müdahale etti.

“YUMURTA BU ARALAR PAHALI”

Magyar, saldırının ardından konuşmasına devam ederek olayı espriye vurdu. Yumurtanın son dönemde pahalı olduğunu söyleyen Başbakan, benzer bir girişimin tekrarlanmamasını istedi.

Programın başlangıcında Magyar’a yönelik başka bir protesto da yaşandı. Telex ve Kontroll’ün aktardığına göre, kalabalık içerisinden sahneye doğru içecek dolu bir bardak da fırlatıldı ancak bardak sahneye ulaşmadı. Magyar bu olaya da sakin bir şekilde karşılık verdi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yumurtayı attığı belirtilen kişi, olayın hemen ardından sivil polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kontroll’e dayandırılan bilgilere göre şüpheli, gözaltına alındıktan sonra yaptığı açıklamada yumurtanın Magyar’ın başına isabet etmemesinden pişman olduğunu söyledi. Bu sözler de olayın ardından dikkat çekti.

SZOLNOK’TA GERGİN ANLAR

Magyar’ın Szolnok ziyareti, hükümetin ülke genelindeki temasları kapsamında gerçekleştirildi. Programda Başbakan, hükümet politikaları, ekonomi, sağlık sistemi ve bölgesel yatırımlar hakkında konuştu. Etkinlik sırasında karşıt görüşlü grupların da alanda bulunduğu bildirildi.

Yumurtalı saldırının ardından programda ciddi bir aksama yaşanmazken Magyar konuşmasına devam etti. Olayla ilgili gözaltına alınan kişi hakkındaki işlemlerin sürdüğü bildirildi.

MacaristanDünyaSon Dakika

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