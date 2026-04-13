Seçim zaferi kutlaması! Kazandıktan sonra sahnede coştu

13.04.2026 14:57
Macaristan seçimleri sona erdi. Peter Magyar kazandı. Kutlamalarda Sağlık Bakanı olması beklenen Dr. Hegedus Zsolt'ın görüntüsü damga vurdu.

Macaristan'da seçimin ardından kutlamalar için vatandaşlar Budapeşte meydanında toplandı. Sahneye çıkan ve Sağlık Bakanı olması beklenen Dr. Hegedus Zsolt'ın eğlenceli hali dikkat çekti.

Macaristan’da seçim sonrası kutlamalar renkli anlara sahne olurken, yeni Başbakan Magyar’ın muhtemel sağlık bakanı olarak gösterilen Dr. Hegedus Zsolt görüntülerdeki neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

Macaristan'da Victor Orban, 16 yıl sonra görevi Peter Magyar'a bıraktı.

DANS ANLARI

Seçim zaferinin ardından düzenlenen kutlamalarda sahneye çıkan ve müzik eşliğinde dans eden Dr. Hegedus Zsolt'un oldukça keyifli olduğu görüldü. Görüntülerde samimi ve enerjik halleriyle öne çıkan isim, zaman zaman kalabalığa eşlik ederek coşkuya ortak oldu.

Kısa sürede yayılan görüntüler, kullanıcılar arasında farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar söz konusu anları eğlenceli bulurken, bazıları ise bir sağlık bakanı adayının bu şekilde görüntülenmesini eleştirdi.

Seçim atmosferinin etkisiyle kutlamaların coşkulu geçtiği ülkede, söz konusu görüntüler gündemin öne çıkan başlıklarından biri haline geldi.

