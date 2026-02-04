Machado ve Saar'dan Tartışmalı Buluşma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Machado ve Saar'dan Tartışmalı Buluşma

04.02.2026 09:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Nobel ödüllü Machado ile Gazze saldırılarını savundu.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 71 binden fazla insanın ölümüne neden olduğu saldırılarını savunan Nobel Barış Ödülü sahibi Venezuelalı muhalif siyasetçi Maria Corina Machado ile bir araya geldi.

Bakan Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Machado ile ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasıyla sonuçlanan saldırısından sonra ülkede yaşanan gelişmeleri ele aldıklarını söyledi.

Venezuela'da Nicolas Maduro ve Hugo Chavez dönemlerini "yıllar süren baskı" olarak niteleyen Saar, halkın yakın gelecekte seçimlerle özgür iradeleriyle liderlerini seçmesini umduğunu söyledi.

Saar, Nobel Barış Ödülü sahibi Machado ile tanışmaktan mutluluk duyduğunu da belirtti.

ABD Başkanı Trump, 15 Ocak'ta Machado ile bir araya gelmişti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump, muhalif liderin kendisine Nobel Barış Ödülü'nü sunduğunu ifade etmiş ve bunun karşılıklı saygıya dayalı "çok güzel bir jest" olduğunu vurgulamıştı.

Venezuelalı muhalif siyasetçi Machado, ABD'nin ülkesine askeri müdahalesini savunmuştu.

2025 Nobel ödülünü alan Machado, Netanyahu destekçiliğiyle biliniyor

İki yılı aşkın süredir Gazze'ye saldırılarla 71 binin üzerinde insanın ölümüne sebep olan İsrail'e destek veren Venezuelalı muhalif siyasetçi Maria Corina Machado'nun 2025 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmesi tepkilere yol açmıştı.

Machado, Ekim 2023'ten itibaren İsrail'in Gazze'ye saldırılar süresince Tel Aviv yönetimine desteğini dile getirmişti.

Ödülü aldıktan sonra Machado ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu arayarak İsrail'in 71 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden olan Gazze saldırıları sırasında aldığı "kesin kararlardan" dolayı tebrik etmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Machado ve Saar'dan Tartışmalı Buluşma - Son Dakika

Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi
Diyarbakır’da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı Sonucu görmeniz lazım Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım
Vahdettin’e övgüler dizen öğretmenden “Cumhuriyet düşmanı“ iddialarına yanıt Vahdettin'e övgüler dizen öğretmenden "Cumhuriyet düşmanı" iddialarına yanıt
Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı: Bakan Ersoy, 6 Şubat depremlerinde ölümden dönmüş Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı: Bakan Ersoy, 6 Şubat depremlerinde ölümden dönmüş
Burak Yılmaz’dan Devlet Bahçeli’ye sürpriz ziyaret Burak Yılmaz'dan Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

10:25
Dev bir marka daha Türkiye’ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Dev bir marka daha Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
09:59
Netanyahu’nun Aliyev’e gönderdiği mesaj imza törenine damga vurdu
Netanyahu'nun Aliyev'e gönderdiği mesaj imza törenine damga vurdu
09:43
Bahçeli’nin görmek istemeyeceği anket
Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket
09:03
Dilek İmamoğlu’nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
08:59
Epstein’ın malikanesinden çıkan olay isim Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu
Epstein'ın malikanesinden çıkan olay isim! Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu
08:31
Altında 18 yıl sonra bir ilk Kimse bunu beklemiyordu
Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 10:37:01. #7.11#
SON DAKİKA: Machado ve Saar'dan Tartışmalı Buluşma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.