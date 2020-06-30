Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

TFF 1. Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Ekol Göz Menemenspor'u 2-1 yenen Keçiörengücü'nün teknik direktör Serkan Özbalta, elde ettikleri galibiyet nedeniyle mutlu olduklarını belirterek, "Play-off umudumuz güçlenerek devam ediyor.

TFF 1. Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Ekol Göz Menemenspor'u 2-1 yenen Keçiörengücü'nün teknik direktör Serkan Özbalta, elde ettikleri galibiyet nedeniyle mutlu olduklarını belirterek, "Play-off umudumuz güçlenerek devam ediyor." dedi.

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Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Serkan Özbalta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası kendilerine koydukları hedefleri adım adım gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Özbalta, ligde play-off etabına kalacaklarına inandığını belirterek, "Kalan 6 maçın 6'sını da kazanıp, play-off potasına girmek istiyorduk. Bu hedefin yarı devresini tamamladık. 6 maçın 3'ünü kazandık. Son dakika attığımız gol ile galip geldik." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncuların maça gerek fiziksel gerekse de psikolojik olarak çok iyi hazırlandıklarına dikkati çeken Özbalta, şunları kaydetti:

"15 günde 4 maç oynuyoruz. Pazar günü şampiyonluk adayı Hatayspor ile karşılacağız. Bir aksilik olmazsa Hatayspor bu sene şampiyon olacak gibi duruyor. Fatih Karagümrük ile sahamızda Akhisarspor ile de deplasmanda oynayacağız. Bu iki takımı daha önce yenmiştik. Onları yenmemiz durumunda play-off etabına kalacağımıza inanıyorduk. O umutla yola çıktık. Hala o umudumuz devam ediyor."

Özbalta, ligde 18 Temmuz'da Akhisarspor ile oynayacakları son maça kadar mücadele edeceklerini vurgulayarak, "Henüz ilk senemiz. Bu işi başaramadığımız takdirde de oyuncularımın alnından öperim. Sıkıntı yok. Ancak elimizde böyle bir fırsat var. Son düdük çalıncaya kadar bu şansı kovalamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mutlu: "Önümüzdeki senenin yatırımını yapıyoruz"

Ekol Göz Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, Keçiörengücü'nü tebrik ederek, gelecek sezon için çalıştıklarını söyledi.

Ligde bir iddialarının kalmadığını anlatan Mutlu, "Bugün 2-1 kaybettik. Ligde ne yukarıda ne de aşağıda iddialı bir durumumuz olmadığı için, önümüzdeki senenin yatırımını yapıyoruz. Genç oyuncularımıza daha fazla süre vererek onları kazanmaya çalışıyoruz. Uzatmaların 4. dakikasında yediğimiz gol sonucu kaybettik. Yediğimiz son saniye golü moralimizi bozdu ama iyi mücadele ettik. Önemli olan çocuklardan alacağımız verimdi." şeklinde görüş belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 20:41 Kaynak: AA

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