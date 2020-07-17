Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu son hafta müsabakasında Altınordu ile 1-1 berabere kalan Ekol Göz Menemenspor'un teknik sorumlusu Dilaver Mutlu, "Menemenspor'un ilk defa çıktığı TFF 1. Lig'de kalması, biraz da yukarılarda derece yapması kulübümüz açısından başarı." dedi.

TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu son hafta müsabakasında Altınordu ile 1-1 berabere kalan Ekol Göz Menemenspor'un teknik sorumlusu Dilaver Mutlu, "Menemenspor'un ilk defa çıktığı TFF 1. Lig'de kalması, biraz da yukarılarda derece yapması kulübümüz açısından başarı." dedi.

"Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum
Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın "Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu

Mutlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, seyir zevki güzel bir müsabakanın geride kaldığını, iki takımın da genç oyuncularla mücadele ettiğini söyledi. Skorun maçın gidişatını yansıttığını kaydeden Mutlu, şöyle konuştu:

"İki takım için de birer puan oldu. Bizim için önemli olan son maçı en azından kaybetmeden bitirmekti. Kazanmak istiyorduk ama kazanamadığımız yerde kaybetmemek de en azından önemli. İyi bir sezon geçirdik. Ligi yarın oynanacak maçlara göre dokuzunculukla on birincilik arasında bitireceğiz. Menemenspor'un ilk defa çıktığı TFF 1. Lig'de kalması, biraz da yukarılarda derece yapması kulübümüz açısından başarı."

Hüseyin Eroğlu: "Kaçırdığımız goller bize ligin özetini gösteriyor."

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu da bu yıl lige yükselen Ekol Göz Menemenspor'un başarılı bir sezon geçirdiğini, kendilerinin geçen hafta aldıkları galibiyetle ligde kaldıklarını hatırlattı.

Maçın ilk 20 dakikalık bölümünde gol pozisyonları üretmelerine rağmen bunları değerlendiremediklerini belirten Eroğlu, "Kaçırdığımız goller bize ligin özetini gösteriyor. Golleri kaçırdıktan sonra özellikle su molasının ardından oyunun dengesi rakibe geçti. Topa sahip olamadığımız bölümde kalemizde golü görebilirdik." dedi.

Eroğlu, ikinci yarıda attıkları golden sonra direkten dönen toplarının olduğunu hatırlatarak, "Rakip de kenarlardan getirdiği toplarla etkili olmaya çalıştı. 1-0'dan sonra 2,3 yapabilirdik ama Menemensporlu Samed Ali'nin attığı güzel golle maç 1-1 bitti. Ligi tamamladık, bizim için üzücü olan Batuhan arkadaşımızın ayağının kırılmasıydı." diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Hüseyin Eroğlu, Dilaver Mutlu, Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 22:39 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Maçın ardından - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

23:54 "Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu 23:43 Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum 23:00 Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı 22:53 Dünya Sağlık Örgütü, "Koronavirüs ikinci kez bulaşır mı?" soruna yanıt veremedi 22:15 Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı 20:50 Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti 20:14 İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu 18:47 Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi 18:29 Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu 17:20 Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi 17:00 Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı 16:59 İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi 16:22 Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
"Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
23:54
Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum
23:43
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
23:00
Dünya Sağlık Örgütü, "Koronavirüs ikinci kez bulaşır mı?" soruna yanıt veremedi
22:53
Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı
22:15
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
20:50
İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu
20:14
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
18:47
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
18:29
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
17:20
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2020 05:31:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Maçın ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]