Bandırmaspor - Akhisarspor maçının ardından - Serdar Bozkurt - BALIKESİR

TFF 1. Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Akhisarspor'u 1-0 yenen Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Serdar Bozkurt, iyi oynayıp güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Bozkurt, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Akhisarspor'un kadrosunda Süper Lig tecrübesi olan oyuncular bulunduğunu dile getirdi.

Ligin üzerinde kadroya sahip bir rakibe karşı mücadele ettiklerini belirten Bozkurt, şöyle konuştu:

"Özellikle yabancı oyuncuları çok kaliteli. Rakip sahaya dağılımında, hem savunma hem de hücumda iyiydi. Vermiş oldukları baskıyı üzerimizde hissettik. Ligin yeni takımlarından bir tanesiyiz. İlk maçımızı kaybetmenin baskısı üzerimizde görüldü. Maça dengeli başladık ve pozisyonlar bulduk. Bunun sonucunda da gole ulaştık. İkinci yarı ise özellikle 65'inci dakikadan sonra gol fırsatı bulduk ama gole çeviremedik. Özellikle rakibin on kişi kalmasından sonra oyunun kontrolünü elimize almamız gerekiyordu. Ancak önde olmanın verdiği baskı oyuncuların üzerine bindi. Kendimizi toparlayacağız."

Akhisarspor Teknik Direktörü Ercan Kahyaoğlu ise ilerleyen süreçte gelişmeleri değerlendireceklerini dile getirdi.