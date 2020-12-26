TFF 1. Lig'in 16. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'a 2-0 yenilen Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Kemal Erginer, üst üste üçüncü mağlubiyetlerini yaşadıklarını belirterek, takımın acilen toparlanması gerektiğini söyledi.

Erginer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kötü bir oyun ortaya koyduklarını ifade etti.

Maçı değerlendirmenin kendisi için çok zor olduğunu belirten Erginer, "Geldiğim süreçten beri oynadığımız en kötü oyun diyebilirim. Maçın başından sonuna kadar hücumda da savunmada da rakibe istediğimiz karşılığı veremedik. Kötü oynadık. Çok fazla gol pozisyonumuz da yok." şeklinde konuştu.

Erginer, bundan önceki maçlarda takım savunmasını çok iyi yapmalarına rağmen bugün sıkıntı yaşadıklarına işaret ederek, "Rakibimiz iyi oynadı. Açıkçası biz de sahada rakibe karşılık veremedik. Üst üste üçüncü maçımızı kaybettik. Çok acil bir şekilde toparlanmamız lazım." ifadelerini kullandı.

İstanbulspor cephesi

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Boluspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diledi.

Oyuncularını sahada verdikleri mücadeleden dolayı tebrik eden Çıkırıkçı, "Oyuncularım çok iyi oynadı. Çok az pozisyon verdik, çok pozisyon bulduk; ikisini değerlendirdik. Buradan 3 puanla ayrılıyoruz. Hafta içinde de Adana Demirspor'la bir mesaimiz var. İnşallah oradan da galibiyetle ayrılmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.