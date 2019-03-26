Son Dakika Haberleri: Maçın Yıldızları | Ahmet Düverioğlu - Fenerbahçe Beko 89-56 Tofaş

Maçın Yıldızları | Ahmet Düverioğlu - Fenerbahçe Beko 89-56 Tofaş

11 dakika önce

Fenerbahçe Beko'nun başarılı pivotu Ahmet Düverioğlu'nun 89-56 kazanılan Tofaş maçındaki 11 sayı, 15 ribaund, 5 asistlik performansı için hazırladığımız klip yayında.

Fenerbahçe Beko'nun başarılı pivotu Ahmet Düverioğlu'nun 89-56 kazanılan Tofaş maçındaki 11 sayı, 15 ribaund, 5 asistlik performansı için hazırladığımız klip yayında.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:40 Kaynak: Youtube

Tofaş, Beko, Fenerbahçe, Ahmet Düverioğlu, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eljif Elmas, Cardiff City'nin Teklifini Reddetti THY Avrupa Liginde Şampiyonluk Oranları Güncellendi! Fenerbahçe, Favori Olarak Gösterildi İskenderpaşa Cemaati, Cumhur İttifakı'nı Destekleyecek Safiye Soyman, Duş İtirafıyla Hayranlarının Midesini Bulandırdı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 08:51:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maçın Yıldızları | Ahmet Düverioğlu - Fenerbahçe Beko 89-56 Tofaş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]