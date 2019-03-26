Maçın Yıldızları | Ahmet Düverioğlu - Fenerbahçe Beko 89-56 Tofaş
11 dakika önce
Fenerbahçe Beko'nun başarılı pivotu Ahmet Düverioğlu'nun 89-56 kazanılan Tofaş maçındaki 11 sayı, 15 ribaund, 5 asistlik performansı için hazırladığımız klip yayında.
Fenerbahçe Beko'nun başarılı pivotu Ahmet Düverioğlu'nun 89-56 kazanılan Tofaş maçındaki 11 sayı, 15 ribaund, 5 asistlik performansı için hazırladığımız klip yayında.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:40 Kaynak: Youtube
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