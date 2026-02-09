Mack Hollins'in Şok Eden Süper Bowl Gösterisi - Son Dakika
Mack Hollins'in Şok Eden Süper Bowl Gösterisi

09.02.2026 15:11
Mack Hollins, Süper Bowl öncesi hapishane tulumu ve pranga ile dikkat çekti, protesto mesajı taşıdı.

New England Patriots forması giyen Mack Hollins, Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'a "hapishane tulumu ve ayağında prangayla" geldi.

Kaliforniya eyaletinin Santa Clara kentindeki Levi's Stadı'nın koridorlarında maç öncesi görüntülenen Hollins'in tulumunda Colorado'daki yüksek güvenlikli bir hapishaneye atıfta bulunan "Range 13" yazarken 32 yaşındaki oyuncu, ellerindeki kelepçeler ve yüzündeki plastik maskeyle ilgi odağı oldu.

Hollins'in görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayılırken Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerinin göçmenlere ve ABD vatandaşlarına yönelik tutumunu protesto ettiği yorumları yapıldı.

Super Bowl'da New England Patriots'ı 29-13 yenen Seattle Seehawks, tarihindeki ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Kaynak: AA

Spor

