Macron\'dan Arktik Savunma Vurgusu

28.01.2026 18:19
Macron, Avrupa'nın Arktik'teki savunma duruşunu güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa ülkelerinin Arktik'teki savunma duruşunu güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

Macron, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, başkent Paris'teki Elysee Sarayı'nda bir araya geldi.

Liderler, görüşme öncesinde ortak basın toplantısı düzenledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Bugün sizleri burada ağırlamak, Fransa için Danimarka'yla olan dayanışmasını, egemenliğinize ve toprak bütünlüğünüze olan bağlılığını dile getirmek için bir fırsat." dedi.

Grönland'ı ve halkını desteklediklerini söyleyen Macron, Avrupalıların egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerine bağlı olduklarını geçen hafta dile getirdiğini hatırlattı.

"Fransa, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı doğrultusunda bu ilkeleri savunmaya devam edecek." diyen Macron, üçlü görüşmede önemli bir mesele olan Arktik'teki savunma konusunu ele alacaklarını belirtti.

Macron, "Rusya'nın Büyük Kuzey'deki (Arktik ve çevresi) tutumu, Çin'in ekonomik varlığı ve bu yakınlaşmanın stratejik sonuçları göz önünde bulundurulduğunda, Arktik'teki savunma duruşumuzu güçlendirmemiz gerektiği konusunda hemfikiriz." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa dahil birçok Avrupa ülkesinin, Danimarka'nın talebi üzerine Arktik Dayanıklılık Harekatı kapsamında bunu yapmaya başladığını ifade eden Macron, NATO'nun Arktik'te teyakkuz faaliyeti başlatarak daha fazla seferber olmasını desteklediklerini, buna katılım sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

Macron, Avrupa Birliği'nin (AB) de bu faaliyete katkı sağlaması ve bu yılki Arktik stratejisini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini vurgulayarak, "Son gelişmeler, Grönland'daki durumun Avrupa'nın tamamı için stratejik bir uyanış çağrısı olduğunu teyit etti." dedi.

Avrupa ülkelerinin dış müdahalelere, dezenformasyona ve iklim değişikliğine karşı daha fazla mücadele etmesi, ayrıca stratejik konularda dışa bağımlılığını azaltması gerektiğini dile getiren Macron, "Avrupa Birliği ve Grönland arasında 2023'te imzalanan stratejik ortaklığın uygulanmasını hızlandırmak istiyoruz." dedi.

Basın toplantısına güneş gözlükleriyle katılan Macron'un birkaç cümle Grönlandca ve Danca konuşması dikkati çekti.

"Kendimizi savunabilecek ve Ukrayna'ya sağlam bir desteği sürdürebilecek durumda olmalıyız"

Danimarka Başbakanı Frederiksen, Fransa'ya Grönland sakinlerine ve Danimarka'ya yönelik desteği ile Arktik'te güvenliğin güçlendirilmesine yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

"Paylaştığımız ve hiçbir şekilde taviz veremeyeceğimiz temel değerleri savunduğunuz için size teşekkür ederim: Demokrasi, egemenlik ve her ülkenin kendi geleceğini seçme hakkı." ifadelerini kullanan Frederiksen, NATO'nun Grönland'ın çevresinde, Arktik ve Büyük Kuzey bölgelerinde daha büyük bir görev üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Frederiksen, NATO'nun Arktik'teki harekatı başlayana kadar, tüm müttefiklerin işbirliği için mevcut Arktik Dayanıklılık Harekatı'na katılımının önemli olduğunu belirterek, baskı altında olan dünya düzeninin hızla değiştiğine dikkati çekti.

Değerlerini ve ilkelerini savunabilecek kapasiteye sahip daha güçlü bir Avrupa kıtasına ihtiyaç duyduklarını belirten Frederiksen, "Kendimizi savunabilecek ve Ukrayna'ya sağlam bir desteği sürdürebilecek durumda olmalıyız." dedi.

"Birlik olma zamanı"

Grönland Başbakanı Nielsen, Macron'a hitaben, "Ayrıca sizlere minnettarlığımızı dile getirmek istiyorum. Bugün son derece zor bir durumda tereddütsüz bir şekilde yanımızda oldunuz." ifadelerini kullandı.

Bunu unutmayacaklarını söyleyen Nielsen, "Bölünmenin zamanı değil, birlik olma zamanı." dedi.

Kaynak: AA

