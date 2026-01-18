Macron'dan Suriye'ye Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
Politika

Macron'dan Suriye'ye Ateşkes Çağrısı

Macron\'dan Suriye\'ye Ateşkes Çağrısı
18.01.2026 17:50
Macron, SDG'nin entegrasyonu için Suriye'nin birliğinin şart olduğunu vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Eş-Şara ile gerçekleştirdiği görüşmede, Suriye'nin terör örgütü PKK/YPG'nin uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) yönelik operasyonlarını sonlandırması çağrısında bulunarak, "SDG'nin geçtiğimiz Mart ayında mutabık kalınan görüşmeler esas alınarak Suriye devletine entegre edilmesine yönelik bir anlaşmaya varılmak zorunda. Suriye'nin birliği ve istikrarı buna bağlıdır" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye ordusunun terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) yönelik operasyonlarına ilişkin bir açıklama yaptı. Macron, sabah saatlerinde Suriye Devlet Başkanı Ahmed Eş-Şara ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Fransız Cumhurbaşkanı, Eş-Şara ile görüşmesinde gelişmelerin bölgedeki şiddeti tırmandırmasından endişe duyduğunun altını çizerek, kalıcı bir ateşkes çağrısında bulunduğunu aktardı. Fransa Cumhurbaşkanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye'de kalıcı bir ateşkes şarttır. SDG'nin geçtiğimiz Mart ayında mutabık kalınan görüşmeler esas alınarak Suriye devletine entegre edilmesine yönelik bir anlaşmaya varılmak zorunda. Suriye'nin birliği ve istikrarı buna bağlıdır" dedi.

SDG'ye yönelik operasyon

Suriye ordusu 13 Ocak'ta Fırat Nehri'nin batısında yer alan terör örgütü SDG işgalindeki bölgeleri "kapalı askeri bölge" olarak ilan etmiş, bölgedeki tüm silahlı gruplara Fırat'ın doğusuna çekilmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu. Kapalı askeri bölgeler arasında Fırat Nehri'nin batı kıyısındaki Deir Hafer ve Meskene de yer alıyordu. SDG, Fırat Nehri'nin doğusuna çekilirken çeşitli bölgelerde güvenlik güçleri ile terör unsurları arasında çatışmalar yaşanmıştı. Suriye ordusu çatışmaların ardından Rakka kırsalındaki Tabka şehrinin kontrolünü başarıyla ele geçirmiş, terör unsurlarından arındırılan bölgelerde istikrarın sağlanması ve devlet kurumlarının yeniden etkin hale gelmesi için çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı. Terör örgütünden kurtarılan bölgelerin arasında Tabka yakınlarında Suriye'nin en büyük barajı olarak nitelendirilen Fırat Barajı da bulunuyor.

Ordu, geçtiğimiz hafta ise Halep'te gerçekleştirdiği operasyonlarda Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerini terör örgütü SDG'den temizlemişti. - PARİS

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Suriye, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Macron'dan Suriye'ye Ateşkes Çağrısı
