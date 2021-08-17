Macron'un Afganistan'daki duruma dair "düzensiz göç dalgasına karşı korunmalıyız" açıklamasına tepki - Son Dakika

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Afganistan'daki duruma ilişkin Avrupa'nın buradan kaynaklanacak düzensiz göç dalgasından kendisini koruması gerektiği açıklaması, ülkesindeki aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen'e benzetilmesine neden oldu.

Macron'un Afganistan'daki duruma ilişkin yaptığı basın toplantısında, Avrupa'nın Afganistan'daki krizin yol açacağı mülteci akınına karşı inisiyatif alacağını söylemesi ve "Kayda değer düzensiz göç dalgaları beklemeli ve kendimizi korumalıyız." ifadeleri tepki çekti.

Fransız gazeteci Feiza Ben Mohamed, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Macron'un Afganistan'da olanlar karşısındaki tutumunun tahammül edilemez olduğunu belirtti.

Mohamed, Cumhuriyet değerlerinin öneminden bahseden Fransız Cumhurbaşkanı'nın Avrupa'nın kendisini mülteci akınından koruması gerektiğini söylemesinin "iğrenç" olduğunu savunarak, "Emmanuel Le Pen" mesajını paylaştı.

ABD'li Ulusal Güvenlik Ajansının eski çalışanı Edward Snowden de Macron'un sözleri için, "Bu, doğru olamaz değil mi? Yanlış bir çeviri mi? Bu kulağa, Taliban intikam peşindeyken, Macron hayat kurtarmak yerine kendi kanadını koruyarak seçim yatırımını önceliyor gibi geliyor." ifadelerini kullandı.

Snowden de Emmanuel Le Pen paylaşımında bulundu.

Afganistan'ın Sri Lanka Büyükelçisi M. Ashraf Haidari de Macron'un açıklamalarını, "Uluslararası İnsani Hukuk ve Mülteci Hukuku'nun ruhuna karşı şu ana kadar duyduğum en acınası açıklamalardan. Terk ettiğin ve ihanet ettiğin kişileri koruma sorumluluğu, eğer yardım edemiyorsan da korunma arayanlara zarar verme." sözleriyle yorumladı.

Twitter'da "#EmmanuelLePen" şeklinde açılan etikete yorum yapan birçok kişi, Macron'un açıklamalarından utandıklarını kaydetti.