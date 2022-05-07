Macron'un yeni dönem görevi için tören düzenlendi - Son Dakika
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Macron'un yeni dönem görevi için tören düzenlendi

07.05.2022 14:13
Macron'un yeni dönem görevi için tören düzenlendi

??????? Fransa'da ikinci kez cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron'un yeni dönem görevi için Elysee Sarayı'nda tören düzenlendi.

??????? Fransa'da ikinci kez cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron'un yeni dönem görevi için Elysee Sarayı'nda tören düzenlendi.

Törene, Macron'un ailesi ve yakın çevresinin yanı sıra, eski Fransa Cumhurbaşkanları Nicolas Sarkozy ve Francois Hollande'ın da aralarında olduğu çok sayıda siyasetçi dahil yaklaşık 500 kişi katıldı.

Anayasa Konseyi Başkanı Laurent Fabius, ülkeyi gelecek 5 yıl boyunca yöneteceği görevi Macron'a tevdi etti.

Fabius, Macron'a yeni döneminin resmi olarak 14 Mayıs Cumartesi başlayacağını ifade etti.

İlk cumhurbaşkanlığı görev süresinde yaşanan farklı krizlere atıfta bulunan Fabius, yeni döneminde Macron'a başarılar dileyerek onu tebrik etti.??????? Öte yandan Fabius'un, tören sırasında Macron'a aldığı oy sayısını açıklarken yanlışlıkla hatalı rakam telaffuz etmesi dikkati çekti.

Törende Macron'a, en büyük Fransa devlet nişanı olan, I. Napolyon'un taktığı Legion d'Honneur takdim edildi.

Ayrıca Invalides Meydan'ında 21 top atışı gerçekleştirildi.

Macron, törende yaptığı konuşmada, ülkenin geleceğiyle ilgili temennilerinden bahsederek "daha yaşanabilir bir Dünya ve daha güçlü bir Fransa" sözü verdi.

2002 yılından bu yana ilk kez devir teslim töreni gerçekleşmedi

44 yaşındaki Macron, ülkede ikinci kez cumhurbaşkanı görevine seçilen üçüncü cumhurbaşkanı oldu. Bu nedenle, 2002 yılından bu yana ilk defa cumhurbaşkanlığı devir teslim töreni yapılmadı.

Fransa'nın 5. Cumhuriyet döneminde Macron'dan önce yalnız eski cumhurbaşkanları François Mitterrand ve Jacques Chirac, iki dönem cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı.

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Kaynak: AA

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