Macron ve Le Pen kendilerini protesto eden üniversite öğrencilerine tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi

Macron ve Le Pen kendilerini protesto eden üniversite öğrencilerine tepki gösterdi

15.04.2022 17:42
Macron ve Le Pen kendilerini protesto eden üniversite öğrencilerine tepki gösterdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen, kendilerini protesto eden üniversite öğrencilerine tepki gösterdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen, kendilerini protesto eden üniversite öğrencilerine tepki gösterdi.

Macron, kamu yayıncısı France Info'da yaptığı açıklamada, demokraside kurallar bulunduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin kuralları hatırlatan Macron, "Her kurala tepki gösterirsek anarşi oluşur." dedi.

Macron, son 5 yıldır uyguladığı politikanın aşırı sağınkiyle benzer olduğu fikrine karşı çıktığını belirtti.

Le Pen de demokratik sistemi güçlü olan bir ülkede yaşadıklarını, gençlerin demokrasiye saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

"Fransız halkının iradesine karşı çıkmanın demokratik olmadığına inanıyorum." ifadesini kullanan Le Pen, üniversite öğrencilerinin eylem hakkının bulunduğunu ancak gösteri düzenlemek yerine gençleri oy kullanmaya ikna etmek için çaba göstermeleri gerektiğini ifade etti.

Üniversite öğrencileri, dün Sorbonne ve Sciences Po üniversiteleri önünde, cumhurbaşkanı seçiminde ikinci turda yarışacak Macron ve Le Pen'i protesto etmişti.

Üniversitelere girişleri engelleyen öğrenciler, "Ne Macron ne Le Pen" sloganları atmış, pankartlar taşımıştı.

YORUMLAR
500
Fransa'da kadın eylemciyi salondan yerde sürükleyerek çıkardılar Fransa'da kadın eylemciyi salondan yerde sürükleyerek çıkardılar Bolu'da üniversite öğrencileri toplu taşıma zammını protesto etti Bolu'da üniversite öğrencileri toplu taşıma zammını protesto etti

cumhurbaşkanı, Üniversite, Protesto, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Macron ve Le Pen kendilerini protesto eden üniversite öğrencilerine tepki gösterdi - Son Dakika


Son Dakika
17:37 Av tüfeği ile vurularak öldürülmüştü! Uygunsuz görüntüleri internette paylaşılan kadının ailesi şikayetçi oldu
17:30 Gebze'nin TEM Otoyolu'nda zincirleme kazada kamyonetinde sıkışan sürücüyü vatandaşlar kurtardı
17:16 Robert Lewandowski'nin eşinden olay yaratan paylaşım!
17:06 Ramazan ayında içki masasını paylaşıp "Bir iftar yemeği de böyle bitti" dedi, partili istifa etti
17:02 MHK'nin Trabzonspor-Karagümrük maçına akılalmaz atama yapması tartışılıyor
16:41 Son Dakika! TEM'de zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi, 6 yaralı var
16:25 Asgari ücret, açlık sınırının altında kaldı! Açlık sınırı 4 bin 453 TL olarak açıklandı
16:25 Ferdi Tayfur'a "istinat duvarı" cezası! Yaklaşık 25 bin lira ödeme yapacak
16:21 Canlı yayında ortalık birbirine girdi! 60 gündür aranan Hülya, yerinden fırlayıp başka bir kadına saldırdı
16:17 Yabancıların Türkiye'den son 9 yılda aldığı konut sayısı dikkat çekti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 17:48:32. #1.11#
SON DAKİKA: Macron ve Le Pen kendilerini protesto eden üniversite öğrencilerine tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement