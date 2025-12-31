Madagaskar'da ilk defa M çiçeği vakası tespit edildi - Son Dakika
Madagaskar'da ilk defa M çiçeği vakası tespit edildi

31.12.2025 18:19
Madagaskar'ın Mahajanga kentinde 5 maymun çiçeği (mpox) vakası doğrulandı. Sağlık Bakanı Monira Managna, bu vakaların ülke tarihinde kayıtlara geçen ilk hastalar olduğunu açıkladı.

Madagaskar'ın kuzeybatısındaki Mahajanga kentinde, 5 maymun çiçeği (mpox) vakasının tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanı Monira Managna yaptığı açıklamada, Mahajanga'da doğrulanan 5 mpox vakası bulunduğunu ve bunların ülkede kayıtlara geçen ilk hastalar olduğunu duyurdu.

MADAGASKAR'DA İLK KEZ GÖRÜLDÜ

Doğrulanan mpox vakalarının Madagaskar Pasteur Enstitüsünde yapılan testler sonucunda belirlendiğini aktaran Managna, gelişmelerin ardından şehirde koordinasyon merkezi kurulduğunu, aktif vaka taramasına geçildiğini ve hastaların izolasyon ile tedavi sürecinin başlatıldığını bildirdi.

Limanlar, havalimanları ve tren istasyonları başta olmak üzere ülkeye giriş noktalarındaki sağlık kontrollerinin artırıldığını belirten Managna, halka önleyici tedbirlere uyulması konusunda çağrıda bulundu.

M ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?

Virüs, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olan bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalık için antiviral ilaçlar kullanılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

Kaynak: AA

