Madagaskar\'da Şiddetli Yağışlar: 11 Ölü

ANTANANARIVO, 8 Ocak (Xinhua) -- Madagaskar'da geçen yıl kasım ayı sonlarından bu yana etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 11 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Madagaskar Ulusal Risk ve Afet Yönetim Kurumu tarafından salı günü yayımlanan rapora göre, ülkenin başkenti Antananarivo en çok etkilenen bölgeler arasında yer aldı. Raporda, toplam 274 kişinin selden etkilendiği, 26 konutun ise hasar gördüğü veya yıkıldığı belirtildi.

Batı Hint Okyanusu'nda yer alan Madagaskar'da yağmur sezonu genellikle kasım ayından mart ayına kadar sürüyor. Bu dönemde etkili olan şiddetli hava olayları sıklıkla can kayıplarına, yerinden edilmelere ve geniş tarım arazilerinin sular altında kalmasına neden oluyor.