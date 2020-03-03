Maden işçileri şehitler ve Mehmetçik için dua etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Maden işçileri şehitler ve Mehmetçik için dua etti - Son Dakika

Maden işçileri şehitler ve Mehmetçik için dua etti

6 saat önce

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında çalışan işçiler, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler ile İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için dua etti.

Maden işçileri şehitler ve Mehmetçik için dua etti, System.String[]

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında çalışan işçiler, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler ile İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için dua etti.

TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğünde 08.00-16.00 vardiyasında çalışan madenciler, Genel Maden İşçileri Sendikasınca (GMİS) düzenlenen etkinlik kapsamında kuyu başı önünde bir araya geldi.

İşçiler burada, "Bir avuç kömür için can veren madenciler, vatan için can veren yiğit Mehmetçiğin yanında" yazılı pankart açtı.

Şehit düşen askerlerle iş kazalarında hayatını kaybeden maden işçileri için saygı duruşunda bulunuldu.

GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, burada yaptığı konuşmada, İdlib'de rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan askerleri şükran ve minnetle andıklarını, yaralı askerlere de acil şifalar dilediklerini belirterek, "Tek amacımız, tek ses ve tek yürek olmaktır. Türk bayrağımızın inmeyeceği, vatanımızın bölünmeyeceğini, ezanımızın dinmeyeceğini bir kez daha kararlılıkla anlatıyoruz. Allah ülkemizi ve güvenlik güçlerimizi korusun. Mehmetçiğimizin her zaman yanındayız." dedi.

Şehitlerin yanı sıra Suriye'nin İdlib kentinde görev yapan Türk askerlerine yönelik saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua eden işçiler, daha sonra maden ocağına indi.

Maden, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: TBMM İdlib oturumu, Genel Kurul'un katılımıyla başladı
TSK'nın Esed'in uçağını düşürmesinin ardından rejim pilotlarının telsiz konuşmaları ortaya çıktı Alman basını, "İdlib'de 7 yıldır başaramadığımızı başardılar" deyip Türkiye'ye övgü yağdırdı Türk muhabir canlı yayındayken Esed güçleri bombardımana başladı

Son Dakika Haberleri
17:26 Müslüm Gürses'in ismi Şükran Köyü'nde dikilen çınar ve büstüyle yaşatılacak
17:09 DÜNYA MUTFAĞINA NE KADAR HAKİMSİN?
16:04 Zeytin yaprağının faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı neye iyi gelir?
16:04 Yumurtanın faydaları nelerdir? Yumurta
16:04 Soğan suyunun faydaları nelerdir? Soğan suyu nasıl hazırlanır ve neye iyi gelir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 17:33:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Maden işçileri şehitler ve Mehmetçik için dua etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]