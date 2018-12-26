Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (Mapeg) Fiili Kurulumu Tamamlandı
53 dakika önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG) fiili kurulumunun tamamlandığını bildirdi. Maden ve petrole çatı kuruluş geldi. Kamudaki büyük birleşmeyi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, Twitter hesabından duyurdu. Hazırlanan MAPEG logosunun üç renkten oluştuğunu kaydeden Cansız, “MAPEG’in fiili kurulumu tamamlanmıştır. Yeniden kuruluşun simgesi olarak […]The post Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG) fiili kurulumu tamamlandı appeared first on Enerji Enstitüsü.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız
, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) fiili kurulumunun tamamlandığını bildirdi.
Maden ve petrole çatı kuruluş geldi. Kamudaki büyük birleşmeyi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, Twitter
hesabından duyurdu. Hazırlanan MAPEG logosunun üç renkten oluştuğunu kaydeden Cansız, "MAPEG'in fiili kurulumu tamamlanmıştır. Yeniden kuruluşun simgesi olarak hazırlanan MAPEG logosunda, mavi ile petrol sektörüne, kırmızı ile maden sektörüne ve yeşil ile de çevre duyarlılığına vurgu yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.
Cansız, logodaki hilaller ve yıldızın Türk Bayrağı'ndaki hilal ve yıldıza atfen oluşturulduğunu ve Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında sektördeki yeniden doğuşu ve yükselişi simgelediğini de vurguladı.
9 Temmuz 2018 tarih ve 30473 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 118. maddesi ile Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM) kaldırıldı ve bu iki Genel Müdürlük birleştirilerek bu Genel Müdürlüklerin görev, yetki ve sorumluluklarına haiz Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) kuruldu.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:18
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