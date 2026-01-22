Madrid'de 2026 FITUR Turizm Fuarı Başladı

MADRİD, 22 Ocak (Xinhua) -- İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen 2026 FITUR Uluslararası Turizm Fuarı'nda performans sergileyen sanatçılar, 21 Ocak 2026.

Madrid'de çarşamba günü başlayan 2026 FITUR Uluslararası Turizm Fuarı'nda turizm sektöründeki en son gelişmeler, yenilikçi trendler ve işbirliği fırsatları ele alınıyor.

Bu yılki fuara, 161 ülke ve bölgeden 10.000'in üzerinde şirket ve yaklaşık 1.000 katılımcı iştirak etti. Fuarın önümüzdeki beş gün boyunca yaklaşık 255.000 ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor. (Fotoğraf: Cheng Min/Xinhua)