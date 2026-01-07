Maduro Operasyonunda 7 ABD Askeri Yaralandı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Venezuela'da Nicolas Maduro ile eşinin yakalandığı operasyonda 7 ABD askerinin yaralandığını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Venezuela'da geçtiğimiz cumartesi günü düzenlenen operasyona ilişkin ilk kez net bir bilanço açıkladı. Pentagon'dan ismi açıklanmayan bir yetkili, Nicolas Maduro ile eşinin yakalandığı operasyonda 7 ABD askerinin yaralandığını söyledi. Yetkili, ABD medyasına yaptığı açıklamada operasyonda yaralanan askerlerden 2'sinin hala iyileşme sürecinde olduğunu, 5 askerin ise tamamen iyileştiğini belirtti. Pentagon yetkilisi, "Bu son derece karmaşık ve yıpratıcı görevin bu kadar az yaralanmayla ve başarıyla icra edilmiş olması, savaşçılarımızın uzmanlığının bir göstergesidir" ifadelerini kullandı. Yetkili ayrıca, sahadaki can kayıplarına ilişkin değerlendirmenin devam ettiğini ve bunun ABD istihbarat uzmanları tarafından yürütüldüğünü belirtti.

Küba 32, Venezuela 70'ten fazla can kaybı olduğunu duyurmuştu

Venezuelalı yetkililer, ABD'nin saldırısında 70'ten fazla kişinin öldürüldüğünü belirtmişti. Küba hükümeti ise 32 vatandaşının hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Maduro hakim karşısına çıkmıştı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, cumartesi günü başkent Karakas'ta ABD güçleri tarafından yakalanarak New York'a götürülmüştü. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi hakkında New York'ta iddianame düzenlenerek suç duyurusunda bulunulduğunu, Venezuela devlet başkanı hakkında uyuşturucu ve silah bulundurma suçlamalarıyla ilgili iddianame hazırlandığını bildirmişti. Maduro ve eşi, ilk olarak ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nin (DEA) New York genel merkezine götürülmüş, burada kimlik tespiti, parmak izi ve resmi gözaltı işlemleri yapılmıştı. İkili daha sonra Brooklyn'deki New York Metropolitan Federal Gözetim Merkezi'ne getirilmişti.

Pazartesi günü hakim karşısına çıkarılan Maduro, uyuşturucu kaçakçılığı ve silah bulundurma suçlamalarını reddederek, "Ben masumum, suçlu değilim, dürüst biriyim, hala ülkemin başkanıyım" ifadelerini kullanmıştı. Cilia Flores ise tercüman aracılığıyla yaptığı konuşmada hakkındaki suçlamaları reddederek, "Tamamen suçsuzum ve masumum" demişti. - WASHINGTON