Magandaları caydıracak ceza! Düğünde havaya ateş açarak 2 kişiyi yaralayan kişilere 289 bin lira para cezası kesildi - Son Dakika

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Karkamış ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde 9 ay önce yapılan düğünde havaya açılan ateş sonucu 2 vatandaşın yaralanması olayının faillerinin yakalanması için çalışma yaptı.

HAVAYA ATEŞ EDEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Adli ve mülki makamların koordinesinde yapılan titiz planlama takip çalışmaları neticesinde düğünde havaya ateş açarak 2 vatandaşın yaralanmasına neden olan 1 şüpheli yakalandı. Yapılan düğünde, yakalanan şüpheli ile birlikte havaya ateş açtığı belirlenen 5 şahıs daha tespit edildi.

KİŞİ BAŞI 48 BİN LİRA CEZA

Düğünde havaya ateş eden 5 şahsa kişi başı 48 bin 275 TL, toplamda ise 289 bin 650 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan 2 vatandaşın yaralanmasına neden olan şüpheli şahıs ise çıkarıldığı adli makamlarca yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.