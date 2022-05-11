Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Karkamış ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde 9 ay önce yapılan düğünde havaya açılan ateş sonucu 2 vatandaşın yaralanması olayının faillerinin yakalanması için çalışma yaptı.
Adli ve mülki makamların koordinesinde yapılan titiz planlama takip çalışmaları neticesinde düğünde havaya ateş açarak 2 vatandaşın yaralanmasına neden olan 1 şüpheli yakalandı. Yapılan düğünde, yakalanan şüpheli ile birlikte havaya ateş açtığı belirlenen 5 şahıs daha tespit edildi.
Düğünde havaya ateş eden 5 şahsa kişi başı 48 bin 275 TL, toplamda ise 289 bin 650 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan 2 vatandaşın yaralanmasına neden olan şüpheli şahıs ise çıkarıldığı adli makamlarca yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Magandaları caydıracak ceza! Düğünde havaya ateş açarak 2 kişiyi yaralayan kişilere 289 bin lira para cezası kesildi - Son Dakika