Magandaları caydıracak ceza! Düğünde havaya ateş açarak 2 kişiyi yaralayan kişilere 289 bin lira para cezası kesildi - Son Dakika
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Magandaları caydıracak ceza! Düğünde havaya ateş açarak 2 kişiyi yaralayan kişilere 289 bin lira para cezası kesildi

11.05.2022 22:18

Gaziantep'te bir düğünde havaya ateşe ederek 2 kişinin yaralanmasına sebep olan 5 şüpheliye verilen para cezası, magandaların önünü kesecek cinsten. Düğünde eğlenmek yerine silahını ateşleyip başka insanların hayatını tehlikeye atan şüphelilere kişi başı 48 bin 275 TL, toplam da ise 289 bin 650 TL'lik idari para cezası kesildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Karkamış ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde 9 ay önce yapılan düğünde havaya açılan ateş sonucu 2 vatandaşın yaralanması olayının faillerinin yakalanması için çalışma yaptı.

HAVAYA ATEŞ EDEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Adli ve mülki makamların koordinesinde yapılan titiz planlama takip çalışmaları neticesinde düğünde havaya ateş açarak 2 vatandaşın yaralanmasına neden olan 1 şüpheli yakalandı. Yapılan düğünde, yakalanan şüpheli ile birlikte havaya ateş açtığı belirlenen 5 şahıs daha tespit edildi.

Cezalar böyle caydırıcı olmalı! Düğünde 2 kişi yaralayan magandalara 289 bin lira para cezası

KİŞİ BAŞI 48 BİN LİRA CEZA

Düğünde havaya ateş eden 5 şahsa kişi başı 48 bin 275 TL, toplamda ise 289 bin 650 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan 2 vatandaşın yaralanmasına neden olan şüpheli şahıs ise çıkarıldığı adli makamlarca yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cezalar böyle caydırıcı olmalı! Düğünde 2 kişi yaralayan magandalara 289 bin lira para cezası
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İl Jandarma Komutanlığı, Para Cezası, Türk Lirası, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Magandaları caydıracak ceza! Düğünde havaya ateş açarak 2 kişiyi yaralayan kişilere 289 bin lira para cezası kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Magandaları caydıracak ceza! Düğünde havaya ateş açarak 2 kişiyi yaralayan kişilere 289 bin lira para cezası kesildi - Son Dakika
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