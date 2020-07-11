Mağazada unutulan altın dolu çantayı kendi poşetine böyle attı - Son Dakika

Mağazada unutulan altın dolu çantayı kendi poşetine böyle attı

Mağazada unutulan altın dolu çantayı kendi poşetine böyle attı Tarsus'ta bir müşterinin mağazada tezgahta unuttuğu içinde 130 bin TL değerinde altın bulunan çantayı, başka bir müşteri kaşla göz arasında poşetine koyup mağazadan ayrıldı Altınları çalan şüpheli evini taşımak isterken polis...

Mağazada unutulan altın dolu çantayı kendi poşetine böyle attı

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Tarsus'ta bir müşterinin mağazada tezgahta unuttuğu içinde 130 bin TL değerinde altın bulunan çantayı, başka bir müşteri kaşla göz arasında poşetine koyup mağazadan ayrıldı

Altınları çalan şüpheli evini taşımak isterken polis tarafından yakalandı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir müşteri mağazada içi altın dolu çantasını unuttu. 130 bin TL değerindeki altın çantayı gören başka bir müşteri kaşla göz arasında çantayı poşetine koyup mağazadan çıktı. Altınları çalan şüpheli evini taşımak isterken polis tarafından yakalandı

Olay ilçeye bağlı Şehit Mustafa Mahallesi'nde giyim satışı yapan bir mağazada meydana geldi. Mağazaya gelen Ç.S.E. adlı kadın alış veriş yaptı. Kasaya gelen Ç.S.E. ödeme yaptığı sırada çantasında bulunan ve içinde altın olan küçük çantasını tezgaha bıraktı. Hesabı ödedikten sonra Ç.S.E. küçük çantayı tezgahta unutup gitti. 30 dakika sonra aynı mağazada alış veriş yapan 2 kadın, kasaya gelerek kasiyere para verdi. Tezgahın üzerinde duran çantayı gören S.K. adlı şüpheli yanındaki kadının uyarısına aldırmadan çantayı açıp baktı. Yanındaki kadının çantayı ellememesi için uyarmasına rağmen S.K. içinde altın bulunan çantayı kendi çantasına koyup iş yerinden çıkararak kayıplara karıştı.

Altın dolu çantasını mağazada unuttuğunu farkına varan Ç.S.E. mağaza gelip, unuttuğu tezgahtaki çantasını bulamadı. Olay yerine çağrılan polise durumu anlatan Ç.S.E. kasa bölümünde çantasını unuttuğunu içinde 130 bin TL değerinde altınının olduğunu, tekrar döndüğünde yerinde olmadığını, çalışanlara sorduklarında görmediklerini beyan etti.

Polis mağazanın güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye başladı. Çantayı alanı tespit eden polis, olaydan 2 saat sonra şüphelinin evine geldi. Olayın şüphelisi S.K. adlı kadını evini taşıma sırasında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli kadın çıkarıldığı mahkemede denetimli serbestlikle serbest bırakıldı .

Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 11:26 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mağazada unutulan altın dolu çantayı kendi poşetine böyle attı - Son Dakika
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