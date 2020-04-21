"Mağdurun kişisel bilgilerini yayınlamak basın özgürlüğü" savunması

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Alican Uludağ ve Yazıişleri Müdürü Olcay Büyüktaş Akça hakkında Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet ettikleri iddiasıyla açtığı davanın ayrıntıları ortaya çıktı. Cumhuriyet Gazetesi Muhabiri Alican Uludağ'ın savcılık ifadesinde Ankara Garı patlaması olarak bilinen terör saldırısında, iş yerinden gübre satın almak isteyen DEAŞ terör örgütü üyelerini polise ihbar eden mağdurun açık adresini, "basın özgürlüğü" gerekçesiyle haberde yer verdiğini söylediği öğrenildi,

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Alican Uludağ ve Yazıişleri Müdürü Olcay Büyüktaş Akça hakkında Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla açtığı davanın ayrıntıları ortaya çıktı.

MAĞDURUN İŞYERİ ADRESİNİ AÇIKLAMAK BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ

Muhabir Uludağ'ın DEAŞ terör örgütünün gerçekleştirdiği belirlenen Ankara Garı patlaması olarak bilinen bombalı saldırıda, iş yerinden gübre satın almak isteyen terör örgütü üyelerini polise ihbar eden mağdurun açık adresini, "basın özgürlüğü" gerekçesiyle haberde yer verdiğini söylediği kaydedildi.

Uludağ mağdurun iş yerinin açık adresinin kişisel bilgiler olmadığının ise dava dosyasında yer aldığını savundu. Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Uludağ, mağdurun haberin yayınlanması sonrası kendisine ulaştığını, haberde adı ve adresinin yer almasından dolayı rahatsızlık duyduğunu söylediğini belirterek, müştekinin tedirginliğini anlayarak gazetenin internet sitesindeki haberden ismini ve adresini çıkardığını, bu nedenle de teşekkür ettiğini ifade ettiği öğrenildi.

MAĞDURUN KİŞİSEL BİLGİLERİ KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME DEĞİL

İddianamede, Ankara Gar patlaması olarak bilinen terör olayına ilişkin haberde, mağdurun iş yerinin isminin ve adres bilgilerinin verilerek haber verme ve kamuoyunu bilgilendirme sınırının aşıldığı, Terörle Mücadele Kanunu'nun 14. Maddesine aykırı eylemde bulunulduğu belirtildi.

Yazıişleri Müdürü şüpheli Olcay Büyüktaş Akça'nın ise suçun işlenişine katılmadığı ancak, kanunen ceza sorumluluğu olduğu hatırlatılan iddianamede, kendisine yapılan ön ödeme önerisinin tebliğ edildiği ancak, belirlenen yasal süre içinde ödeme yapmadığının belirlendiği, bu nedenle atılı suçların işlendiğinin anlaşıldığı belirtildi.