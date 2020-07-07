Mahalle arasındaki hurdalık yangını korkuttu - Son Dakika

Mahalle arasındaki hurdalık yangını korkuttu
Mahalle arasındaki hurdalık yangını korkuttuERZURUM merkez Yakutiye ilçesi Mahallebaşı semtindeki Ceylanoğlu Aile Sağlık Merkezi yanındaki hurdalıkta çıkan yangın korkuttu.
Mahalle arasındaki hurdalık yangını korkuttu
ERZURUM merkez Yakutiye ilçesi Mahallebaşı semtindeki Ceylanoğlu Aile Sağlık Merkezi yanındaki hurdalıkta çıkan yangın korkuttu. 4 itfayi aracı ve çok sayıda görevlinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın, saat 10.30 sıralarında merkez Yakutiye İlçesi Mahallebaşı semtindeki hurdalıkta meydana geldi. Ceylanoğlu Aile Sağlık Merkezi'nin hemen yanındaki hurdalıkta henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yanında iş yerleri de bulunan hurdalıktaki yangına Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait 4 araç, çok sayıda ekiple müdahale etti. Polis ekiplerinin güvenlik tedbiri aldığı hurdalık yangınına itfaiye görevlileri köpük ve su sıktı. Çatıları da söken itfaiye ekipleri yanıgını kontrol altına alarak söndürdü.
Görevliler daha sonra hurdalığın yanındaki iş yerlerini gezerek, alevlerin oralara sıçrayıp sıçramadığını kontrol etti. Yangın sebebiyle bölgede bir adet ambulans hazır bekletildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 12:31 Kaynak: DHA
Son Dakika 15:11 Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti? 14:33 61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı 13:41 38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı 13:26 Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü 12:49 Son Dakika: Rus Meclisi'nden TBMM'ye çağrı: Ayasofya'yı müze olarak koruyun 12:41 TESK'ten elektrik faturalarında indirim talebi: Vatandaş ve esnaf sevindirilmeli 12:40 Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi 12:14 Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 11:06 Yeni evlenen arkadaşına şaka yapmak isteyen 4 arkadaş, sosyal mesafeye uymadığı için 3.600 lira ceza yedi 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 08:57 Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı 04:38 Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi 22:28 50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale geldi