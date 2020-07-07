Mahalle arasındaki hurdalık yangını korkuttu - Son Dakika

Mahalle arasındaki hurdalık yangını korkuttu

ERZURUM merkez Yakutiye ilçesi Mahallebaşı semtindeki Ceylanoğlu Aile Sağlık Merkezi yanındaki hurdalıkta çıkan yangın korkuttu. 4 itfayi aracı ve çok sayıda görevlinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın, saat 10.30 sıralarında merkez Yakutiye İlçesi Mahallebaşı semtindeki hurdalıkta meydana geldi. Ceylanoğlu Aile Sağlık Merkezi'nin hemen yanındaki hurdalıkta henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yanında iş yerleri de bulunan hurdalıktaki yangına Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait 4 araç, çok sayıda ekiple müdahale etti. Polis ekiplerinin güvenlik tedbiri aldığı hurdalık yangınına itfaiye görevlileri köpük ve su sıktı. Çatıları da söken itfaiye ekipleri yanıgını kontrol altına alarak söndürdü.

Görevliler daha sonra hurdalığın yanındaki iş yerlerini gezerek, alevlerin oralara sıçrayıp sıçramadığını kontrol etti. Yangın sebebiyle bölgede bir adet ambulans hazır bekletildi.