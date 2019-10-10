Mahalle Gönüllüleri Projesi'nde gençler, yaşlılarla buluşuyor

Serdivan Belediyesi'nin 2016 yılında hayata geçirdiği Mahalle Gönüllüleri Projesi'nde sosyal hizmet öğrencileri de gönüllü olarak görev alıyor.



Sosyal İşler Müdürlüğü'nde staj gören Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri eğitimlerinin bir parçası olan uygulama kısmında Mahalle Gönüllüleri Projesi'ne dahil olarak gönül köprülerinin kurulmasına vesile oluyor.



Yaşlı destek hattı ile birlikte yürütülen projede öğrenciler destek hattından istifade eden vatandaşları ilk olarak evlerinde ziyaret ediyor. Ziyarette hane sakinleriyle sohbet eden ve onların tecrübelerinden istifade eden öğrenciler; birebir iletişim kurarak okullarında aldıkları teorik bilgileri uygulama imkanı bulurken, aynı zamanda sosyal hizmetlerin temel fonksiyonlarını da yerinde getirme fırsatı buluyor.



Mahalle Gönüllüleri Projesi'nde yer almaktan duydukları mutluluğu belirten Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri Mustafa Fatih Sakal ve Çağla Albayrak, "Üniversitemizde aldığımız eğitimleri gerçek hayatta uygulama fırsatı sundukları için öncelikle belediyemize teşekkür ediyoruz. Onların vesilesiyle bizler de artık genç mahalle gönüllüleriyiz. Bölüm hocalarımızın bizlere kattıklarının ve verdikleri eğitimlerin de ne derece önemli olduğunu pratikte bir kez daha gördük. İnşallah bu anlamlı çalışmaya tüm arkadaşlarımızı bekliyoruz. Biz geçmişi gözümüzün önüne getiren, bugün gibi yaşayan eski topraklardan bu süreçte çok şey öğrendik. Gerçekten bir anne baba sıcaklığıyla bizleri karşılıyorlar. Onlara yardımcı olmaktan da biz müthiş keyif alıyoruz" ifadelerine yer verdiler.



Kültürümüzün temel dinamiklerini oluşturan yaşlılarla, gençleri Mahalle Gönüllüleri Projesi'nde buluşturarak bir hizmet ve gönül köprüsü kurduklarını, öğrencilerin aldıkları eğitimi birebir icra etme fırsatı sunduklarını belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Bizleri bugünlere ve geleceğe hazırlayan yaşlılarımız için hayatı kolaylaştırmak, onların yaşamlarını en iyi şekilde idame etmelerini sağlamak öncelikli görevlerimiz arasında. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz mahalle gönüllüleri uygulamamızla; en önemli hayat rehberimiz olan yaşlılarımızla, gençlerimizi buluşturuyoruz. Hem öğrencilerimiz hem de onlarla bir araya gelen yaşlılarımızın yüzlerindeki tebessüm bize yetiyor. İnşallah bundan sonra da üniversitemizin ilgili bölümlerinden gelerek bünyemizde eğitimlerinin bir kısmına devam eden öğrencilerimizi projemize dahil etmeye, paydaş yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SAKARYA