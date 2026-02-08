Mahalle Sakinleri Yol Onarımını Kendileri Yaptı - Son Dakika
Mahalle Sakinleri Yol Onarımını Kendileri Yaptı

Mahalle Sakinleri Yol Onarımını Kendileri Yaptı
08.02.2026 17:13
Buca'da kanalizasyon sonrası bozulmuş yolda mahalle sakinleri, kendi imkanlarıyla parke döşedi.

İzmir'in Buca ilçesinde kanalizasyon çalışmaları nedeniyle kazılan yolun onarılmaması üzerine mahalle sakinleri, kendi imkanlarıyla yola parke taşı döşedi.

İddiaya göre, yaklaşık 5 ay önce Göksu Mahallesi 690 Sokak'ta kanalizasyon hattındaki arıza nedeniyle İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi ekiplerince kazı ve onarım çalışması yapıldı. Çalışmalar nedeniyle bozulan yol, bölgede yaşayanların başvurularına rağmen düzeltilmedi.

Oluşan çukurlar nedeniyle araçlarının hasar gördüğünü belirten mahalle sakinleri, yoldaki çukurları kendi imkanlarıyla kapattı, üzerine parke taşları döşedi.

"Komşumla beraber yaptık"

Mahalle sakinlerinden 62 yaşındaki Serdar Turgut, defalarca durumu belediyeye ve muhtarlığa bildirdiklerini ancak bir sonuç alamadıklarını söyledi.

Yağmur nedeniyle çukurun derinleştiğini anlatan Turgut, "Derinleşince arabalar düşüyordu. Arabaların ön tamponları zarar gördü. Gece rahatsız oluyorduk. Arabaların sesleri eve kadar geliyordu. Sonra komşuyla beraber 'kendimiz yapalım' dedik. Kendimiz kazdık. Komşumun da taşlarını aldık. Kendi bahçesine aitmiş, bahçeye götürecekmiş. Ondan rica ettik, taşları aldık. Komşumla beraber burayı yaptık." ifadelerini kullandı.

Turgut, mahallelerindeki diğer çukurları da onarmaya çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Belediyenin çalışmadığını söyleriz. Defalarca gittik, söyledik. 'Tamam, not aldık' dediler. Gelmediler. Gelip sokağımızı yapmadılar. Kendi evimin önünde de oldu. Orayı da kazdılar gittiler. Orayı da kendimiz yaptık. Belediye gelip yapmıyor. İş başa düştü. Kendi sokağımızı kendimiz yapıyoruz. İleri sokakta da var. Sabah arabamla geçerken de düştüm, 'küt' diye ses geldi. Arabaların önleri değiyor. O kadar derinleşmiş. Burası da derin. Arabaların önleri değdiği için arabamızı kurtarmak için doldurduk. Artık diğer sokaklara da kendimiz gidip yapacağız."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, İzmir, Buca

SON DAKİKA: Mahalle Sakinleri Yol Onarımını Kendileri Yaptı - Son Dakika
