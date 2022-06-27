Mahallede 4 çocuğa saldıran köpekler korkutuyor - Son Dakika
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Mahallede 4 çocuğa saldıran köpekler korkutuyor

27.06.2022 11:50
Mahallede 4 çocuğa saldıran köpekler korkutuyor

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde parklarda sürü halinde dolaşan başıboş sokak köpekleri mahallelinin korkulu rüyası oldu.

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde parklarda sürü halinde dolaşan başıboş sokak köpekleri mahallelinin korkulu rüyası oldu. Önceki gün 4 çocuğa saldıran köpeklerin esnaf tarafından kurtarılmasının ardından mahalleli, köpeklerin toplanmasını istedi. Çocukları köpeklerin saldırısından kurtaran esnaf Mahmut Saymaz, "Köpekler çocukları kovalarken biz müdahale ettik. Köpekler durdu ve çocuklar siteye kaçtı. İstiyoruz ki bu köpeklere bir müdahale etsinler" dedi.

Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde parklarda sürü halinde dolaşan sokak köpekleri, mahalleliyi korkutuyor.  Mahaleliler, önceki gün köpeklerin 4 çocuğa saldırmasının ve esnaf tarafından kurtarılmalarının ardından köpeklerin toplatılmasını istedi. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde saldırgan köpekler nedeniyle işe gidip gelirken korku yaşadıklarını belirten mahalleli, bu konuda yetkililerden çözüm bekliyor.

'ÇOCUKLARI KOVALARKEN MÜDAHALE ETTİK'Mahallede fırın işleten ve önceki gün 4 çocuğu köpeklerin saldırısından kurtaran Mahmut Saymaz, "Başıboş köpekler mahalleye korku saldı. Burada esnafız, köpekler çocukları kovalarken biz müdahale ettik. Köpekler durdu ve çocuklar siteye kaçtı. İstiyoruz ki bu köpeklere bir müdahale etsinler. Vatandaş rahat bir şekilde evine dönebilsin. Biz sitenin kapısının önündeyken çocuklar yoldan geliyordu. Köpekler yeşil alandan koşarak çocukları kovaladı. Biz de bağırdık, çağırdık köpekler geri döndü" diye konuştu. Mahalle sakinlerinden Abbas Güner, kendisinin de birkaç kez çocukları köpek saldırısından kurtardığını belirterek, "Bu hayvanlar açtır, saldırıyor. Çocuğu zorla kurtardım. Bunlar şimdi ya parkın içindeler ya taşların arasındalar ya da cadde üzerinde kaldırımdalar. Bunların toplanması da kolaydır, zor bir şey değildir. Sabah geldim burada birkaç tane tavuğumuz var, tavuklarımızı da kovalamışlar. Çocukları kovalamışlar" dedi. .Şükriye Alp ise, "Birkaç gün önce bir köpek oğluma da saldırdı. Kocam oğluma kaçmamasını söylemiş. Kaçtığı zaman saldırıyorlar. Yolumuzun üzerinde köpekler. Ondan sonra dün 6 tane burada ağaçların altındaydı. Çocuklarımız korkuyor. 6 tane köpek öyle olur mu?" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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