Mahallelerde İçme Suyu Tesisi İnşaatına Başlandı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü, Vakfıkebir ilçesinin Tarlacık ve Ballı mahallelerinin içme suyu tesisi inşaatının yapımına başladı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü, Vakfıkebir ilçesinin Tarlacık ve Ballı mahallelerinin içme suyu tesisi inşaatının yapımına başladı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, TİSKİ Genel Müdürlüğünce yaklaşık 2 milyon lira bedelle gerçekleştirilecek içme suyu inşaatı tamamlandığında iki ayrı mahallede bin kişiye sağlıklı ve yeterli içme suyu ulaştırılacağı belirtildi.



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, söz konusu projeyi 2019 yılı sonunda tamamlayarak hizmete açmayı planladıklarını ifade etti.



Gümrükçüoğlu, proje kapsamında 18 kilometre isale ve şebeke hattı döşeyeceklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Bir kaptaj, 12 tahliye odası, 10 vantuz odası, 4 basınç kırıcı vana odası, 2 yangın hidrantı inşa edilecek ve 2 içme suyu deposu yenilenecektir. Çalışmalarımız tamamlandığında 2 mahallemizde bin kişinin içme ve kullanma suyu ihtiyacı en güzel şekilde karşılanacağı gibi Büyükliman bölgesine hizmet veren Büyükliman Grup İçme Suyu'na buradan 12 bin kişiye yetecek kadar takviye yapılacaktır."

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