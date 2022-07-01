MAHALLELİYE KORKU SALAN BIÇAKLI GENÇ, BEKÇİNİN DİKKATİ SAYESİNDE YAKALANDI

ERZURUM'da merkez Palandöken ilçesi Maksutefendi Mahallesinde akrabalarına ait araziye ev yapmak isteğine olumsuz yanıt alınca öfkelenen Barış Ç. (32), elinde bıçakla ailesi ve mahallaliye korkulu anlar yaşattı. Polisin abluka altına aldığı mahallede aradığı Barış Ç., tedavi için gittiği hastanede bekçinin dikkati sonucu yakalandı.

Olay, Palandöken ilçesi Maksutefendi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre akrabalarına ait araziye 2+1 ev yapmak isteyen Barış Ç., olumsuz cevap alıhdı. öfkelendi. Evine giderek aldığı baçıkla annesi ve kız kardeşini kovalayan Barış Ç., sokak ortasında dolaşmaya başladı. Eli bıçaklı gençten korkan mahalle sakinleri, polisi arayarak yardım istedi. Mahalleyi abluka altına alan polis, metruk binaları didik didik aradı. Saat 18.00'de başlayan aramalar, 23.00'e kadar devam etti.

HASTANEDE YAKALANDI

Polisin Maksutefendi Mahallesi'nde yaptığı aramalarda bulunamayan Barış Ç., nasıl olduğu henüz bilinmeyen bıçak yarasını tedavi için gittiği Mareşal Çakmak Hastanesi'nde başka bir olay için orada bulunan bekçinin dikkati sayesinde yakalandı. Hastanede tedavisi tamamlanan Barış Ç,. ifadesi alınmak üzere Palandöken İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile içi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne götürüldü.