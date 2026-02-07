Mahkeme, Kanser İlacının Bedelinin Ödenmesini Onayladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mahkeme, Kanser İlacının Bedelinin Ödenmesini Onayladı

Mahkeme, Kanser İlacının Bedelinin Ödenmesini Onayladı
07.02.2026 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nurettin Boyar'ın kullandığı kanser ilacının SGK tarafından ödenmesi kararı istinaf mahkemesiyle onaylandı.

ANKARA'da akciğer kanseri tedavisi sırasında hayatını kaybeden Nurettin Boyar'ın kullandığı kanser ilacının bedelinin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yakınlarına ödenmesi yönündeki mahkeme kararını istinaf hukuka uygun buldu.

Rahatsızlanması sonucu hastaneye başvuran Nurettin Boyar'a, akciğer kanseri teşhisi konuldu. Doktorları Boyar'a, hastalığı ilerlediği için standart tedavi yöntemleri kemoterapi ve radyoterapi yerine akıllı ilaç kullanması gerektiğini söyledi. Aile, durumun aciliyeti nedeniyle reçete edilen kanser ilacını kendi imkanları ile aldı. İlacı kullanan ve hastalığında gerileme görülen Boyar, 12 Nisan 2023'te kontrol için gittiği hastanede kaptığı ileri sürülen enfeksiyon sonucu hayatını kaybetti. Nurettin Boyar'ın kızı Sevcan Özmen, babasının tedavi kapsamında kullandığı kanser ilacının ücretinin geri ödenmesi için SGK'ya başvurdu. Talebi değerlendiren SGK, ilaç geri ödeme listesinde olmadığı gerekçesiyle iade yapılmayacağını bildirdi.

MAHKEMEDEN 'SGK ÖDESİN' KARARI

Boyar'ın kızı Sevcan Özmen, bunun üzerine avukatı aracılığıyla Ankara 8'inci İş Mahkemesi'ne başvurdu. SGK, söz konusu ilacın geri ödeme listelerinde yer almaması nedeniyle bedelin karşılanamayacağını, tesis edilen işlemin yasa ve mevzuata uygun olduğunu savunarak davanın reddini istedi. Mahkeme, 9 Temmuz 2024 tarihli kararında başvuruyu kabul etti. Kararda, hastane tarafından hazırlanan rapora yer verilerek, ilacın hastalığın tedavisinde hayati öneme haiz ve kullanımının zorunlu olduğu, bilinen tedavi yöntemlerine göre daha etkin ve yararlı kabul edildiği belirtildi. Uzman raporunun hüküm kurmaya yeterli olduğu, ilacın muadilinin bulunmadığı vurgulanarak, 147 bin 908 lira 52 kuruşluk ilaç bedelinin, Boyar'ın eşi Nermin Boyar ile çocukları Kadir Ferhat Boyar ve Sevcan Özmen'e iadesine karar verildi.

KARARA İTİRAZ

Karara itiraz eden davalı SGK vekili, müteveffanın dava konusu ilacı kullandıktan kısa bir süre sonra vefat ettiğini, dosyada yer alan sağlık kurulu raporunun yeterli ve kanaat verici olmadığını ileri sürdü. İstinaf dilekçesinde; dava konusu ilacın, devletin sınırlı kaynakları kapsamında karşılanabilecek nitelikte olmadığı, kurum işleminin mevzuata uygun olduğu belirtildi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 10'uncu Hukuk Dairesi, dosya kapsamındaki bilgi ve belgeleri, alınan uzman heyet raporunu ve emsal ücret araştırmalarını birlikte değerlendirdi. Kararda, dava konusu ilacın hayati öneme haiz olduğu ve tıbben müteveffanın tedavisine katkı sağladığı yönünde rapor bulunduğu, ilk derece mahkemesinin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı belirtildi. Bu gerekçelerle mahkeme, SGK vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi.

'SOSYAL DEVLET İLKESİNE VURGU YAPILDI'

Boyar'ın ailesinin avukatı Eliz Atlı karara ilişkin, "Maalesef söz konusu ilaçların pahalı olması ve tedavilerin SGK tarafından karşılanmaması sebebiyle hastalar bu ilaçlara ulaşabilmek için ağır borçlar altına girmekte ya da tedavi kendilerine önerildiğinde reddetmek durumunda kalmaktadır. Müteveffa adına başlattığımız ve ilk derece mahkemesinde olumlu sonuçlanan süreç için kurumca bir İstinaf Kanun Yolu süreci başlatılmış ve ilgili dairece yapılan inceleme sonucunda kurumun başvurusu haksız bulunarak istinaf başvurusunun reddine yönelik karar verilmiştir. Böylelikle, sosyal devlet ilkesine bir kez daha vurgu yapılarak, hasta vefat etmiş olsa bile, kullandığı ilaçtan fayda gördüyse, hasta veya yakınları tarafından karşılanan ilaç bedellerinin yasal faiziyle beraber iadesi mümkün hale gelmektedir" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahkeme, Kanser İlacının Bedelinin Ödenmesini Onayladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’da 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı Açık açık itiraf etti İran'da 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı! Açık açık itiraf etti
Beşiktaş maçında acı kayıp Genç Harda’yı ölüme götüren anlar kamerada Beşiktaş maçında acı kayıp! Genç Harda'yı ölüme götüren anlar kamerada
Tonlarca ağırlığındaki tırın altından mucize kurtuluş Tonlarca ağırlığındaki tırın altından mucize kurtuluş
MİT’in Mossad operasyonu kamerada Casuslar böyle gözaltına alınmış MİT'in Mossad operasyonu kamerada! Casuslar böyle gözaltına alınmış
Thodex davasında karar günü Tutuklu sanık kalmadı Thodex davasında karar günü! Tutuklu sanık kalmadı
Yeni transferlerden ikisi yok İşte Fenerbahçe’de UEFA Avrupa Ligi kadrosu Yeni transferlerden ikisi yok! İşte Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi kadrosu
“Nişanlım depremde öldü“ deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti "Nişanlım depremde öldü" deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti
ABB, Danıştay’ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti

11:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir İşte konuşulan rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam
11:27
Transferin son gününde 13 futbolcu birden aldılar
Transferin son gününde 13 futbolcu birden aldılar
11:00
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
10:04
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik
09:47
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi
09:44
CHP’den AK Parti’ye bir transfer daha
CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha
08:54
İki ilden peş peşe şüpheli kadın ölümleri
İki ilden peş peşe şüpheli kadın ölümleri
02:14
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı
Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 12:00:45. #7.11#
SON DAKİKA: Mahkeme, Kanser İlacının Bedelinin Ödenmesini Onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.