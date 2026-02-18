Mahkemeden Metin Akpınar'a 6 Milyon TL'lik tazminat şoku - Son Dakika
Mahkemeden Metin Akpınar'a 6 Milyon TL'lik tazminat şoku

Mahkemeden Metin Akpınar\'a 6 Milyon TL\'lik tazminat şoku
18.02.2026 14:44  Güncelleme: 14:57
Metin Akpınar'ın biyolojik kızı olduğu mahkeme kararıyla kesinleşen Duygu Nebioğlu'nun açtığı manevi tazminat davasında karar verildi. Mahkeme, Nebioğlu lehine 6 milyon TL tazminata hükmetti.

Metin Akpınar'ın 1980'li yıllarda Suphiye Orancı ile yaşadığı evlilik dışı ilişkiden dünyaya gelen ikiz kızlarından biri olan Duygu Nebioğlu'nun açtığı manevi tazminat davasında karar çıktı.

Nebioğlu'nun, babalık sorumluluğunun yerine getirilmediği gerekçesiyle açtığı davada mahkeme, 6 milyon TL manevi tazminata hükmetti. Kararın ardından itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.

'EMSAL BİR KARAR ALINDI'

Karar sonrası açıklama yapan Nebioğlu, şunları söyledi:

"Yıllardır yaşadığım o üzüntü ve çocukluk yaralarıma sahip çıkma arzusundan ötürü bu kararı verdik ve verdiğimiz karar doğrultusunda da adaletin yerini bulduğunu düşünüyorum. Emsal bir karar alındı."

'BİR NEBZE SU SERPECEK'

Nebioğlu'nun avukatı Ahmet Furkan Uludağ ise daha önce babalık davasını kazandıklarını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"En azından Duygu'nun bu yıkımına bir nebze su serpecek tazminat talepli bir dava açtık. Davamızda birçok tanık dinlendi. Mahkemece emsal nitelikte bir karar verildi. Duygu'ya talebimiz doğrultusunda 6 milyon TL manevi tazminata hükmedildi. İnşallah bu karar, çektiği acılara bir nebze su serpmiş olur."

Mahkemenin verdiği kararın, benzer davalar açısından da dikkat çekici bir emsal niteliği taşıdığı değerlendiriliyor.

Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar, Mahkeme, Magazin, Ünlüler, Hukuk, Yaşam

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Babası uğur dündar mı metin Akpınar mı sorusunun cevabı bulunmuş nasıl bir zihniyet bunlar ya 38 0 Yanıtla
    zoro beyi zoro beyi:
    Selami şahısa göre dindar olan şahısa göre ahlaklı olan biridir kemiğini aldığı yerden biri çıkarsa yorum yapamaz örnek Adapazarı bizden der susar demi Selami 0 0
  • Cihangir Yazici Cihangir Yazici:
    tazmınat olmassa su serpmede yok 16 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
