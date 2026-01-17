Mahmut Arıkan'dan Yargıtay Kararına Tepki - Son Dakika
Mahmut Arıkan'dan Yargıtay Kararına Tepki

17.01.2026 13:12
Saadet Partisi lideri Arıkan, Yargıtay'ın mahkumiyet kararını eleştirdi, adaletin çürüdüğünü vurguladı.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yargıtay'ın, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret ettikleri gerekçesiyle yargılanan Rıdvan Çamlıca ve Yıldıray Çamlıca hakkında verilen mahkumiyet kararını onamasına tepki göstererek, "İftira atmanın serbest, atılan iftiraya cevap vermenin ceza aldığı bir ülkede hukuk yoktur. Süleyman Soylu'nun, söz konusu davada koskoca miting alanından şahit olarak bula bula emrinde çalışan 3 koruma polisini bulması bile bu adaletsizliğin göstergesidir. Her fırsatta; 'Türkiye bir hukuk  devletidir' diyen Sayın Yılmaz Tunç, bu kararla bir kez daha görülmüştür ki Türkiye'de siyasallaşmış bir yargı vardır" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yargıtay'ın, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret ettikleri gerekçesiyle yargılanan Rıdvan Çamlıca ve Yıldıray Çamlıca hakkında verilen mahkumiyet kararını onamasına ilişkin sosyal medya hesabında açıklama yaptı.

Söz konusu dava, Süleyman Soylu'nun 17 Mart 2019 tarihinde İstanbul Üsküdar'da yaptığı konuşmada Saadet Partisi ile dönemin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu hedef alan sözlerine tepki gösteren parti mensupları hakkında "hakaret" iddiasıyla açılmıştı. Yargılama sürecinde Soylu'nun iddialarına şahit olarak da emrinde bulunan üç koruma polisi tanık olarak dinlenmişti.

Arıkan paylaşımında, kararın adalet duygusunu zedelediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yargısallaşmış siyaset, çürümüş adalet. 2019 yılında Üsküdar'da bir mitingte o dönemki Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu'na ve partimize; 'PKK ile sözleşme yapmak ve Kandil'den emir almak' iftirasını atan Süleyman Soylu'ya değil de bu iftiralara nezaket çerçevesi içerisinde cevap veren teşkilat mensuplarımıza ceza vermek, adaletteki çürümüşlüğün en somut göstergesi olmuştur. İftira atmanın serbest, atılan iftiraya cevap vermenin ceza aldığı bir ülkede hukuk yoktur. Süleyman Soylu'nun, söz konusu davada koskoca miting alanından şahit olarak bula bula emrinde çalışan 3 koruma polisini bulması bile bu adaletsizliğin göstergesidir. Her fırsatta; 'Türkiye bir hukuk  devletidir' diyen Sayın Yılmaz Tunç, bu kararla bir kez daha görülmüştür ki Türkiye'de siyasallaşmış bir yargı vardır. Hukukun gücü değil, gücün hukuku geçerlidir. Avrupa'nın en büyük adalet sarayını yapmakla övünen bir iktidarın; bu saraylarda darbeler döneminde bile görülmemiş bir hukuk tiyatrosuna imza atması; ülkemiz ve milletimiz için büyük bir talihsizliktir. Bu kararı aziz milletimizin vicdanına havale ediyoruz."

Kaynak: ANKA

