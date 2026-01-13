Mahmut Arıkan'dan Yerel Basın Vurgusu - Son Dakika
Mahmut Arıkan'dan Yerel Basın Vurgusu

13.01.2026 23:49
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, yerel basının önemini ve sorunlarını ele aldı.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Anadolu Basın Birliği Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Anadolu Basın Birliği Yönetim Kurulu üyeleri ve il temsilcileriyle Saadet Partisi Genel Merkezi'nde akşam yemeğinde bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Arıkan, yerel basının demokrasinin temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, halkın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasında yerel medyanın üstlendiği rolün hayati önemde olduğunu ifade etti. Arıkan, Saadet Partisi tarafından hazırlanan ve yerel basının yaşadığı sorunlar ile bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini içeren Yerel Basın Raporu'na değinerek, raporda yer alan tespitlerin sahadaki gerçeklerle örtüştüğünü söyledi.

Yerel basının ekonomik zorluklar, ilan ve reklam gelirlerindeki düşüş, dijital dönüşüm sürecinde yaşanan sıkıntılar ve basın emekçilerinin özlük hakları gibi birçok başlıkta ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirten Arıkan, bu sorunların çözümünün yalnızca basın mensuplarının değil, demokratik sistemin tamamının meselesi olduğunu dile getirerek partisinin çözümlerini sıraladı.

Görüşmede ayrıca basın özgürlüğü, yerel basının kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğu, gazetecilerin çalışma koşulları ve mesleki güvenceleri gibi konularda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar, yerel basının güçlendirilmesine yönelik yasal ve yapısal düzenlemelerin önemine dikkat çekti.

Kaynak: ANKA

