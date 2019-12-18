Mahmut Tuncer: Bukalemun gibi oldum - Son Dakika
Son Dakika Magazin Mahmut Tuncer: Bukalemun gibi oldum - Son Dakika Magazin

Mahmut Tuncer: Bukalemun gibi oldum

6 saat önce

Halk müziğinin ünlü ismi Mahmut Tuncer, Artukbey kahvesinin Antalya Fame Residence Otel'de düzenlenen bayi toplantısında sahneye çıktı.

Mahmut Tuncer: Bukalemun gibi oldum, System.String[]

Halk müziğinin ünlü ismi Mahmut Tuncer, Artukbey kahvesinin Antalya Fame Residence Otel'de düzenlenen bayi toplantısında sahneye çıktı. Mahmut Tuncer'in söylediği şarkılar ve sözler damga geceye damga vurdu. Konser sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan sanatçı "Rock tarzı okuyup gündem olunca yapımcılar aramaya başladı. Sanatçı olarak en fazla lakabı olan benim. Önce 'Sanatçı Mahmut' dediler, 'Bakkal amca' dediler, rap söyledim 'Rapçi Mahmut' dediler, şimdi de rock söyledim diye' Rocky Mahmut' diyorlar. Bukalemun gibi adam oldum isim olarak" dedi.

Mahmut Tuncer, Antalya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:32 
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