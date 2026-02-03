Mahmuttırı Köyü\'nde Mezarlık Temizliği

Sinop'un Gerze ilçesi Mahmuttırı köyünde, mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirildi.

Mahmuttırı Köyü Muhtarı İrfan Altun'un öncülüğünde yapılan çalışmalara köy sakinleri de katılarak imece usulüyle mezarlıklar temizlendi. Muhtar Altun, bugün Behramoğlu Mezarlığı'nda genel bakım ve düzenleme çalışması yapılarak hizmetlere bir yenisinin daha eklendiğini belirtti. 2024 yerel seçimlerinin ardından köyün birçok ihtiyacına kısa sürede çözüm üretildiğini ifade eden Altun, yol, su ve elektrik altyapı çalışmalarının yanı sıra sosyal alanlara yönelik projelere de ağırlık verdiklerini söyledi. Bu kapsamda Orta Mahalle'de yapımı tamamlanan Vefa Camii'nin geniş katılımla ibadete açıldığını belirten Altun, cami bünyesinde muhtarlık odası, yemekhane ve şadırvanın yer aldığını aktardı. Aynı konseptte Behramoğlu Mezarlığı'na şadırvan ile yaklaşık 150 kişinin kullanabileceği bir kuruluk inşa edildi. Altun, Taşçıoğlu Mezarlığı'nda uzun yıllardır hissedilen su ihtiyacının giderildiğini, Orta Mahalle'de ise Köylere Hizmet Götürme Birliği desteğiyle beton yol çalışmasının tamamlandığını ifade etti. Köyün farklı noktalarında çamur sorunu yaşanan yolların da düzenlenerek vatandaşların kullanımına uygun hale getirildiğini kaydetti.

Mahmuttırı Köyü Muhtarı İrfan Altun, önümüzdeki süreçte köyde bulunan ilköğretim okulunu yaşam merkezine dönüştürerek köy halkının hizmetine sunmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi. - SİNOP