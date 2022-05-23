Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar'a "Arsız sefil" demesi tepki çeken Gülbin Tosun'dan istifa taleplerine yanıt: Hafta sonu gümbür gümbür yayında - Son Dakika
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Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar'a "Arsız sefil" demesi tepki çeken Gülbin Tosun'dan istifa taleplerine yanıt: Hafta sonu gümbür gümbür yayında

23.05.2022 17:18

FOX Spikeri Gülbin Tosun, köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın annesine Twitter'da verdiği yanıtla gündem oldu. Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar'a "Arsız sefil" demesi nedeniyle tepkilerin odağı haline gelen Tosun hakkındaki istifa çağrılarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Tosun, "Ne istifası hafta sonu gümbür gümbür yayındayım inşallah" dedi.

Antalya Serik'te geçtiğimiz aylarda meydana gelen olaya göre 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar adlı kız çocuğu, köpekten kaçarken kamyonun altında kalmış, ardından ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede bir süre tedavi görmüş ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

TEPKİLERE YANIT VERDİ

Hayvan haklarına yönelik paylaşımlarıyla bilinen FOX TV Hafta Sonu Ana Haber Spikeri Gülbin Tosun'un, Mahra'nın annesine yönelik sosyal medya hesabı üzerinden kullandığı ifadeler tepkilere yol açtı. Bu tepkiler hakkında açıklama yapan Gülbin Tosun, istifa etmeyeceğini belirtti.

"ARSIZ SEFİL"

Mahra Melin'in annesi Derya Pınar, sokak hayvanlarının toplatılarak kapalı bir alanda bakılması gerektiğini ifade ederken, Tosun'dan bu fikre tepki geldi. "Sizin yüzünüzden evlatlarımıza mezarda bile rahat yok" diyen Pınar'a "Senin peşinden yarın geliyorum. Arsız sefil" diyerek cevap veren Gülbin Tosun eleştirileri üzerine çekti.

Mahra'nın annesine yönelik sözleri tepki çeken Gülbin Tosun'dan istifa taleplerine yanıt: Hafta sonu gümbür gümbür yayındayım

"GÜMBÜR GÜMBÜR YAYINDAYIM İNŞALLAH"

Sosyal medyadan istifaya çağrılmasına yönelik paylaşımda bulunan Tosun, şu ifadeleri kullandı: "İşte ne kadar organize ve kötü amaçlı olduklarının kanıtı! Ne istifası hafta sonu gümbür gümbür yayındayım inşallah."

Mahra'nın annesine yönelik sözleri tepki çeken Gülbin Tosun'dan istifa taleplerine yanıt: Hafta sonu gümbür gümbür yayındayım
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Son Dakika Güncel Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar'a 'Arsız sefil' demesi tepki çeken Gülbin Tosun'dan istifa taleplerine yanıt: Hafta sonu gümbür gümbür yayında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar'a "Arsız sefil" demesi tepki çeken Gülbin Tosun'dan istifa taleplerine yanıt: Hafta sonu gümbür gümbür yayında - Son Dakika
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