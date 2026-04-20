Mahsun Kırmızıgül, 24 Nisan'da Günay İstanbul’da sahne alacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mahsun Kırmızıgül, 24 Nisan'da Günay İstanbul’da sahne alacak

20.04.2026 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mahsun Kırmızıgül, 24 Nisan Cuma akşamı İstanbul Günay Restaurant'ta sahne alacak. Eşsiz performansı ve unutulmaz şarkılarıyla unutulmaz bir gece vaad ediyor. Etkinlik için erken rezervasyon öneriliyor.

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Mahsun Kırmızıgül, İstanbul’da sahne almaya hazırlanıyor. Sanatçı, 24 Nisan Cuma akşamı Günay Restaurant İstanbul’da hayranlarıyla bir araya gelecek.

Eşsiz sahne performansı ve hafızalara kazınan şarkılarıyla bilinen Kırmızıgül’ün sahnesinde, müzik ve eğlencenin bir arada olduğu özel bir gece yaşanması bekleniyor. Mekânın atmosferi ve sunacağı lezzetlerle de dikkat çeken organizasyon, katılımcılara keyifli anlar vaat ediyor.

Sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek organizasyon için rezervasyonların 0212 230 3333 ve 0532 443 3333 numaralı telefonlar üzerinden yapılabileceği bildirildi. Organizatörler, yoğun ilgi nedeniyle katılmak isteyenlerin erken rezervasyon yaptırmasını öneriyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 17:56:22. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.