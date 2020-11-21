Mahsur kalan güvercinlerin kurtulması için mahkeme kararı bekleniyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'da kullanılmayan bir işyerine giren güvercinler içeride mahsur kalınca vatandaşlar itfaiye ve polise haber verdi. Mülk sahibi ve kiracı arasında devam eden mahkeme nedeniyle polis ve itfaiye güvercinleri kurtaramadı. Mahsur kalan güvercinlerin kurtulması için mahkeme sonucu bekleniyor.

Afyonkarahisar'ın kent merkezi Ambaryolu caddesi üzerinde bulunan bir işhanının 5. katında kullanılmayan bir işyerinin penceresi aralık kalınca içerine güvercinler girdi. Daha sonra içeriden güvercinlerin çıkamayıp mahsur kaldığını gören bir vatandaş durumu polise bildirdi. İşhanı yöneticisi ile mahsur kalan güvercinleri kurtarmak isteyen ekipler, işyerinin mülk sahibi ile kiracı arasında mahkemelik olduğunu öğrenince müdahale edemedi. Şimdi içeride aç ve susuz halde mahsur kalan güvercinlerin kurtarılması için mahkeme sonucu bekleniyor.

"Mahkemenin sonuçlanması bekleniyor"

İşhanı Yöneticisi Mahmut Başar, mahkemenin devam etmesinden dolayı güvercinlere müdahale edilemediğini belirterek, "Mahkeme olduğu için mülk sahibi ile kiracı arasında herhangi bir müdahale yapılamıyor. Yetkililer gelerek incelemeyi yaparak tespiti yaptılar artık mahkemenin sonuçlanması beklenmekte. Güvercinler cam açık olduğu için içeri girmişler. Polise haber edildi. İtfaiye ve polis birlikte gelerek gerekli incelemeleri yaptılar Mahkemenin devam etmesinden dolayı herhangi bir müdahalenin yapılamayacağını onun içinde herhangi bir şey gerçekleştirmediler" diye konuştu - AFYONKARAHİSAR