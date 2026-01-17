Mahsur Kedi Dalgıçlar Tarafından Kurtarıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir iskelenin altında mahsur kalan kedi, Sahil Güvenlik Komutanlığının dalgıçları tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.

Akçay Mahallesi sahilindeki iskelenin altında bir kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığının dalgıçları, kediyi kurtarmak için çalışma yaptı.

Ekipler, iskelenin altındaki karanlık ve dar alanda kedinin yerini tespit etti.

Dalgıçlarca bulunduğu yerden kurtarılan kedi, karaya taşınıp doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kedinin kurtarılma anı kamerayla kayda alındı.