MAHSUR KALAN ARAÇ, İŞ MAKİNESİ YARDIMIYLA KURTARILDI
Çanakkale'nin Kepez beldesinde sağanak yağışın ardından debisi yükselen kepez Çayındaki taşkının ardından oluşan sel suları nedeniyle mahsur kalan minibüs, iş makinesi yardımıyla çekilerek kurtarıldı. Ekipler, gece boyunca çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Son Dakika › Güncel › Mahsur Minibüs İş Makinesiyle Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?