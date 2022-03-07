Makamındaki savcıyı darbetti serbest bırakıldı - Son Dakika
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Makamındaki savcıyı darbetti serbest bırakıldı

07.03.2022 16:47
Makamındaki savcıyı darbetti serbest bırakıldı

ANADOLU Adliyesi'nde Gökmen Y.(44), 'müşteki-şüpheli' sıfatıyla ifade vermeye geldiği Cumhuriyet Savcısı O.S., 2 katibi ve 1 polis memurunu darbetti.

ANADOLU Adliyesi'nde Gökmen Y.(44), 'müşteki-şüpheli' sıfatıyla ifade vermeye geldiği Cumhuriyet Savcısı O.S., 2 katibi ve 1 polis memurunu darbetti. Emniyetteki ifadesinde boksör olduğunu söyleyen şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 4 Mart günü Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tehdit ve darp soruşturmasında 'müşteki-şüpheli' sıfatıyla yer alan 44 yaşındaki Gökmen Y., soruşturmayı yürüten Savcı O.S. ile görüşmek istedi. Gökmen Y.'nin, makam odasına girip hakaret ettiği savcıyı darbettiği öğrenildi. Olaya müdahale etmek isteyen 2 katip ve 1 polis memurunun da şüpheli Gökmen Y. tarafından darbedildiği öğrenildi.

Savcı O.S., 2 katip ve 1 polis memurunun darp raporu almasının ardından şüpheli Gökmen Y.'den şikayetçi olduğu öğrenildi.

'BOKSÖRÜM ZARAR VERMEK İSTESEM ZARAR VERİRDİM'Şüpheli Gökmen Y.'nin güçlükle gözaltına alındığı öğrenilirken ifadesinde "Ben kesinlikle kimseye zarar vermek istemedim. Boksörüm zarar vermek istesem zarar verirdim. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dediği öğrenildi.Savcılık ifadesinin ardından şüpheli Gökmen Y.'yi "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", 3 kişiye karşı "Kamu görevlisini kasten yaralamak" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBESTAnadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği ise tutuklama talebini reddederek suçun niteliği, delillerin toplanmış olması ve şüphelinin kaçacağına yönelik delil bulunmaması gibi hususları dikkate alarak şüphelinin ev hapsi ve imza atmak şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmasına karar verdi.

Şüpheli Gökmen Y.'yi tutuklama talebiyle sevk eden savcılığın, şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz ettiği ve itirazın görevli asliye ceza mahkemesince değerlendirileceği öğrenildi.


Makamındaki savcıyı darbetti serbest bırakıldı
Makamındaki savcıyı darbetti serbest bırakıldı
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Cumhuriyet Savcısı, Anadolu Adliyesi, Savcı, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Makamındaki savcıyı darbetti serbest bırakıldı - Son Dakika


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