Makas\'tan Başsavcı Emre\'ye Ziyaret

Vali Mehmet Makas, iade-i ziyaretleri kapsamında Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre'yi yerinde ziyaret etti. Düzce Adliyesi'nde, Başsavcı Emre ile görüşen Vali Makas, adliyenin çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Vali Makas ve Başsavcı Emre, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun suç ve suçlularla mücadele etkili olacağını vurguladılar. - DÜZCE