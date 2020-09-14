Mal paylaşımı cinayetinde zanlılar tutuklandı - Son Dakika

Mal paylaşımı cinayetinde zanlılar tutuklandı

BALIKESİR - Burhaniye ilçesine bağlı kırsal Hacıbozlar Mahallesi'nde babaları ölen kardeşler Bahri D. ve Ramazan D. arasından mal paylaşımı nedeniyle sorunlar yaşanmaya başladı. Son olarak Ramazan D.'ye kalan evin bahçe kısmında yol geçtiği öğrenildi. Kadastrocular da köye gelerek yolun geçtiği kısmı belirledi ve çit çekildi.

Akşam saatlerinde ise Bahri D. ve Ramazan D. arasından çıkan tartışma büyüdü ve Bahri D.'nin oğulları Ali D. ve Aykut D.'de kavgaya karıştı. Çiğdem D.'de, ayırmak için eşi Ramazan D.'nin yanına gittiğinde, Bahri D.'nin oğulları Ali D. ve Aykut D. bu sefer Çiğdem D.'ye vurmaya başladı. Kavganın ardından baba ve oğulları evlerine giderken, bölgeden geçen köylüler, Çiğdem D.'yi yerde hareketsiz yatarken gördü.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Çiğdem D.'nin öldüğünü belirledi, jandarma Bahri D. ile oğulları Ali D. ve Aykut D.'yi gözaltına aldı. Otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen Çiğdem D.'nin cenazesi Ayvalık ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde defnedilirken, Bahri D. ve oğulları Ali D., ve Aykut D. gece saatlerinde tutuklanarak ceza evine gönderildi.